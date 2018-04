Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal nu forklare, hvorfor PET ikke sletter alle følsomme oplysninger 15 år efter, de er indsamlet, men i stedet overfører nogle data til et hemmeligt arkiv. Sådan lyder det - heldigvis - fra både røde og blå partier i Folketinget.

PET er underlagt den såkaldte PET-lov, hvori der står, at data skal slettes. I 2013 vedtog Folketinget imidlertid arkivloven, hvis formål blandt andet er, at give eftertiden indblik i efterretningstjenestens arbejde. Det sker ved at overføre PET-data til Rigsarkivet.

Men af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde overføres noget data - vi ved ikke hvor meget eller hvad - ikke til Statens Arkiver. I stedet opbevares det hos PET i et adskilt arkiv. Det er dette hemmelige arkiv, som PET-chefen kan give adgang til. PET oplyser til Politiken, der i går kunne fortælle historien om det hemmelige arkiv, at efterretningstjeneste ‘i meget, meget få tilfælde’ har tilgået det bevaringsværdige materiale i arkivet.

Det siger sig selv, at en efterretningstjeneste ikke kan dele alt med omverdenen og dermed er mere lukket end andre myndigheder. Men det siger også sig selv, at en efterretningstjeneste skal overholde gældende lovgivning, ligesom man må forvente, at en offentlig myndighed ikke med krumspring og finurlige juridiske konstruktioner finder smuthuller, som dette unægteligt ligner.

Nogle vil sikkert anføre, at PET er vores alle sammens beskytter - og at efterretningstjenesten jo ikke har storbrugt af oplysningerne. Men det rykker ikke en tøddel ved det principielle.

Nemlig at PET ikke er og ikke skal være en stat i staten. Det vil være gift for et frit, demokratisk retssamfund som det danske. Og derfor er det vigtigt, at der bliver kan kastet lys over det hemmelige arkiv og PETs brug af det. Det bør ligeledes også komme frem, hvilke justitsministre, der eventuelt har haft kendskab til PETs gøren og laden på dette område.

ufjo