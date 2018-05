En regering i benlås

Det er en rituel stammedans, når Folketinget holder sin afslutningsdebat. De fleste medier dækker det lige så rituelt, skønt teksten stort set kan skrives på forhånd. Landets fremmeste folk har i næsten et døgn diskuteret over skabelonen: rød blok kan aldrig blive enige om en fast udlændingepolitik, og blå blok mishandler miljøet i en sort klimapolitik.

Det hele handler om os - vælgerne - for der er snart valg. Men paradoksalt nok er der ingen af os vælgere, der følger med eller interesserer os for den afsluttende politiske diskussion inden sommerferien. De mest interesserede er partiernes twitter-sekretariater, der til gengæld har en fest.

B.T. opfordrer tingets formand til at finde en anden og mere inspirerende form.

Medens vi venter på de forandringer, er det værd at vende blikket mod det kommende sidste år i den nuværende regerings liv. Derfor er den følgende opfordring til en borgerlig politisk kurs også henvendt til hr. Kristian Thulesen Dahl, der med Dansk Folkepartis stemmer flakser mellem de blå og de røde. Nogle gange for at drille Liberal Alliance - andre gange for at dække socialdemokraterne af.

Men det er ham, der afgør, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre for en borgerlig regering.

* En borgerlig regering må og skal sikre skattelettelser til alle, for vi er som borgere bedst til at vurdere hvordan vores egne penge bliver brugt. Vores egne penge, Thulesen Dahl.

* De borgerlige må sørge for at folk, der kan, kommer i arbejde. Det skal selvfølgelig kunne betale sig at arbejde og derfor har særligt små indkomster brug for store skattelettelser.

* Der er kage til alle, når vi rammer stramning nr. 100 på udlændingeområdet, lovede Thulesen Dahl. Der er 24 stramninger endnu, før vi rammer 100. En borgerlig regering skal se stort på hudfarve og blot sikre, at mennesker, der kan og vil bruge deres viden til gavn for Danmark, kan få lov.

* En borgerlig regering skal sikre den enkelte så store frihedsrettigheder som muligt. Slut med flere indgreb i den personlige frihed.

Intet af dette kommer dog til at ske. Den borgerlige regering ligger i politisk benlås, og man kan roligt spørge sig selv: Hvor borgerlig er den borgerlige regering?