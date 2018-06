»Her har I mig tilbage«. Som en anden Kurt Thorsen, der netop er kommet på fri fod, er det for fuld hornmusik Jens Rohde gør comeback i dansk politik. Den grumme skilsmisse med Venstre og stille eksil i Bruxelles er et lukket kapitel, og Jens Rohde har straks udnævnt sig selv til radikal værdikriger frem mod næste folketingsvalg. Dansk Folkeparti er udråbt som et 'monster', som han er sat i verden for at bekæmpe, og Rohde skåner ingen, der leger med fjende nummer 1.

I et opsigtsvækkende interview i BT fredag går Jens Rohde direkte i flæsket på Socialdemokratiets formand, der som bekendt er de radikales statsministerkandidat. »Hvis Mette Frederiksen får regeringsmagten, og laver udlændingepolitik med DF, så vælter vi hende simpelthen,« lyder truslen fra Jens Rohde, der også erklærer sig klar til i stedet at støtte Kristian Jensen, hvis han efter næste valg bliver ny formand for Venstre.

Det er altid befriende med personligheder i en tid, hvor mange politikere falder i med det grå tapet. I dag er al for meget politisk kommunikation styret af rådgivere, og mange politikere foretrækker sociale medier, hvor journalister ikke kan stille kritiske spørgsmål. Rohde skal derfor roses for råt for usødt at sige sin mening, uanset om det giver øretæver.

Alligevel skal både Jens Rohde og partiformand Morten Østergaard passe på. Godt nok siger Rohde, at truslen mod Mette Frederiksen er hans personlige holdning, men når et stort navn i et parti udtaler sig, vil man som vælger naturligt tro, at han udtaler sig på vegne af partiet. Østergaard har før kritiseret Mette Frederiksens samarbejde med DF, men om partiformanden bakker hundrede procent op om sin kandidats nye udtalelser, står på ingen måder klart. Faktisk vil den radikale partiboss slet ikke kommentere på Rohdes citater i BT.

Da Jens Rohde i nullerne var politisk ordfører i Fogh-regeringen beskyldte daværende S-formand Helle Thorning-Schmidt ham for at være et løsgående missil. Spørgsmålet er hvor længe folk tager Jens Rohdes hårde meldinger seriøst, hvis missilet er fuld af løst krudt.. tnk