Den truende storkonflikt var det helt store debatemne da statsminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag var i spørgetime i Folketingssalen. Især blev det diskuteret, hvad der skal ske med de omkring 250 mio. kr., staten dagligt vil spare i lønkroner, hvis de ansatte bliver sendt hjem fra arbejde i en lockout. Løkke parerede de kritiske spørgsmål fra rødt hold ved at love, at de sparede lønkroner skal placeres i det han kalder en velfærdspulje. Altså skal pengene, der skulle bruges på børnehaver, skoler og så videre blive i den kasse.

Mens både venstrefløjen og Dansk Folkeparti roste Løkke, så var der omvendt kritiske røster fra vennerne i regeringen. Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen opfordrede i stedet Lars Løkke til at give de sparede lønkroner tilbage til borgerne som skattelettelser. Først på dagen ville De Konservative også bruge pengene på skattelettelser, men partiet trak senere i land, så partiet nu i stedet føjer statsministeren.

En lockout vil være ulykkeligt, da det vil ramme en masse borgere på pengepungen og sætte samfundet helt i stå. Men kommer vi i den situation, at forældre må blive hjemme, fordi børnehaven er lukket, så bør de sparede lønkroner sendes tilbage til selvsamme forældre, der ikke har fået den service, de har betalt til over skatten.

Det var ikke muligt at få ud af Lars Løkke, hvem der i såfald vil kunne få glæde af pengene i hans velfærdspulje- ud over at de ikke må gå til skattelettelser. Formentlig hænger Løkkes brug af listesko sammen med, at han ikke vil tirre de røde fagforeninger midt i forhandlingerne, og dermed risikere at eskalere en konflikt. Men når man står i spidsen for det Løkke selv har kaldt den mest liberale regering nogensinde, giver det ingen mening, at han ikke vil tilbagebetale eventuelt sparede lønkroner til skatteyderne. Det er hverken liberalt eller rimeligt overfor de borgere, der ikke får, hvad de har betalt for. tnk