Finansminister Kristian Jensen har meddelt, at han er træt af sit prædikat som udlændingepolitisk »slapper«. Det skete i Berlingske, og det kan primært skyldes to ting:

At han ønsker at sende signaler til Venstres bagland om, at de ikke skal være bange for en slapperpolitik, hvis han en dag bliver formand.

Og at han ønsker at sende signaler til DF om det samme, og at derfor roligt kan gå til forhandlingsbordet med ham for bordenden.

DF kvitterer for Kristian Jensens opgør med sit udlændingepolitiske image. Men partiet er ikke begejstret for finansministerens melding om, at VLAK-regeringen går til valg på at fortsætte.

»At Kristian Jensen vurderer, at VLAK er værd at forsøge sig med i en valgkamp, må han om. Vi synes fortsat ikke, at det er en god idé,« siger Peter Skaarup til Berlingske.

Han fatslår, at DF mener, at hvis der fortsat er et borgerligt - eller et ikke-socialistisk flertal - efter valget, er det mest sandsynlige en VDF-regering.

VLAK-regeringen eksisterer, fordi Anders Samuelsen opførte sig så truende i 2016, at Løkke var nødt til at trække LA ind i regeringen for at undgå et valg. Den manøvre har siden udløst et ondt slagsmål mellem DF og LA, som har gjort forholdet mellem partierne i blå blok nærmest ulideligt.

Uenighederne i rød blok er imidlertid endnu større, og alle de partier, der vil pege på Mette Frederiksen (måske undtagen SF) er imod Socialdemokratiets nye udlændingepolitik. Vinder Mette Frederiksen næste valg, bliver hun nødt til at lave meget politik med DF og V.

Skulle man følge befolkningsflertallet, ville den bedste regeringskonstellation hedde SVDF. Det er imdlertid ikke nogen sandsynlig mulighed. Så hvis blå blok ønsker at fortsætte, vil det være klogt af dem at bilægge de interne stridigheder og komme i arbejdstøjet. Ellers er det for nemt for Mette Frederiksen at indtage Statsministeriet.

kark-

.