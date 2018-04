Alt tyder på, at en storkonflikt er afblæst. 750.000 offentligt ansatte, har efter uger med forhandlinger bag lukkede døre, fået en ny overenskomstaftale. Og man må bare sige det, som det er: Fagbevægelsen vandt, mens arbejdsgiverne tabte, selv om Sophie Løhde og co. i efterspillet og i historieskrivningens navn på bedste vis også forsøger at ligne vindere.

8,1 pct. Det er det løft som stats-, regions- og kommunalt-ansatte over de næste tre år får i lønstigning. Bestemt ikke dårligt og glædeligt for dem, der får pengene. Men for de privatansatte, der sidste år fik en overenskomst, hvor lønrammen ifølge beregninger fra Finansministeriet, LO og DA er på 6,9 pct. er det ikke så mærkeligt, hvis mange - med rette - undrer sig.

Innovationsminister Sophie Løhde (V), der har været Statens chefforhandler, forsøger over for DR at imødekomme kritikken ved at påpege, at der i dag ligger et skøn på den private lønudvikling på 8,6 pct. Om lønrammen på 8,1 pct. siger hun:

»Det her er altså en aftale, der er landet 0,5 procent under skønnet for, hvordan den private lønudvikling vil udvikle sig. Det er økonomisk ansvarligt.«

Flotte ord, men det ændrer ikke på, at vi står i en situation, hvor offentligt ansatte kan score højere lønstigninger end privatansatte. Samtidig er det fortsat svært at se, hvor arbejdsgiverne - hvis man ser bort fra syltekrukken om lærernes arbejdstid - har hevet sejre hjem.

Al ære og respekt for at skolelæreren, politibetjenten, sosu’en, sygeplejersken og alle de andre offentligt ansatte. I gør det godt, arbejder hårdt og spiller meget vigtige rolle i vores land.

Men der er noget principielt forkert i at offentligt ansatte kan få højere lønstigninger end de privatansatte. Blandt andet derfor er det en dyr aftale, der er indgået. Og regningen kan indebære, at de private lønninger presses op - og vi dermed bliver sat bagud i den internationale konkurrence.

ufjo