Den forudsigelige debat om konfirmationen er en af de sikreste forårsbebudere.

Således hvæsser landets debattører også i år pennene for på skrift at trække forskellige afarter at den gamle traver af stalden; de unge er hyklere, der “bare vil have penge, gaver og en stor fest”, og i virkeligheden giver pokker i konfirmationens egentlige funktion, nemlig bekræftelsen af dåben og tilhørsforholdet til kirken.

Men forholder det sig virkelig sådan?

Meget tyder på, at dagens unge i konfirmationsalderen er væsentligt mere fornuftige, end de var for bare en generation eller to siden. De drikker ikke så meget, som unge mennesker gjorde tidligere. De ryger heller ikke lige så meget. De virker langt mere optagede af og bevidste om etiske dilemmaer og om f.eks. klodens klima og måden, vi producerer fødevarer. Så hvorfor skulle de ikke være fint i stand til at tage stilling til deres personlige forhold til Gud også? Der er ingen grund til at skyde unge mennesker gedulgte motiver i skoene, fordi tidligere generationer muligvis selv havde et overfladisk forhold til overgangsritualet.

Der bør ikke kunne være to meninger om, at de konfirmationsmodne skal have de bedst mulige forudsætninger for at tage stilling til det store spørgsmål. Det taler for, at man venter med konfirmationen til 8. eller måske endda 9. klasse - modsat i dag, hvor den mest udbredte praksis er konfirmation i 7. klasse.

Der sker meget med unge mennesker i de år, og des bedre, de kender sig selv, des bedre kan de tage stilling til det store spørgsmål, som konfirmationen af troen retteligt er.

Af samme årsag er det også vigtigt, at vi bevarer den stærke tradition for konfirmationsforberedelse i folkeskolen, for kendskabet til teksterne modner overvejelsen.

Uanset om afklaringen, som konfirmationsforberedelsen måtte være med til at give de unge mennesker, munder ud i en beslutning om konfirmation eller ej, er det en vigtig del af den almene dannelse.

