Skandalen om ulovlige konsulentaftaler og vennetjenester i Rigspolitiet kulminerede i forrige uge, da ordensmagten selv valgte at politianmelde den nu tidligere afdelingsleder Bettina Jensen.



BT har siden juni 2016 afdækket, hvordan Bettina Jensen har forgyldt en række gode bekendte med lukrative millionkontrakter for konsulentydelser. Anmeldelsen kommer efter en advokatundersøgelse af forløbet, der blev sat i gang på baggrund af BTs afsløringer.



Åbenbart er der tale om en kultur, hvor der langes kontrakter for millioner ud til høre og venstre, uden at andre har haft mulighed for at byde på opgaverne. Advokatfirmaet konkluderer, at det ikke er lykkedes Rigspolitiet at redegøre for, om indkøb af især konsulentydelser for svimlende 2,5 mia. kr. har været sendt i det lovpligtige udbud, og dermed er det aldrig blevet undersøgt, om andre kunne udføre opgaverne billigere. »Politiets praksis med konsulenter kan have øget risikoen for misbrug og vennetjenester i Rigspolitiet,« skriver advokatfirmaet.



Politianmeldelsen af Bettina Jensen drejer sig om indkøb af opgaver for ca. 40 mio. kr. og er altså ’kun’ en brøkdel af hele Rigspolitiets samlede milliardforbrug af konsulenter, som advokatfirmaet mener kan være ulovligt. Altså må der i sagens natur sidde flere budgetansvarlige ledere i Rigspolitiet med gevaldigt røde ører – og som måske er lettede over, at aben ser ud til kun at blive placeret på skuldrene af Bettina Jensen, der blev fyret allerede sidste år.



Denne lemfældige omgang med milliarder af skattekroner er særlig kritisabel i en tid, hvor politiet klager over, at der mangler betjente til eksempelvis at bemande lokalstationer og til almindelig patruljering. Med en gennemsnitlig månedsløn på 30.000 kr. kan der immervæk ansattes mange betjente for 2,5 milliarder, og man forstår godt, hvis den hårdtarbejdende politibetjent føler sig grundigt til grin.

Hidtil er rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg blevet holdt uden for ansvar i sagen. Men spørgsmålet er, om han ikke er dummere, end politiet tillader, når han ikke har bedre styr på sin forretning. - tnk