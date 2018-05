Hvis du cykler til Føtex, køber økologisk frugt og mælk og sorterer dit affald omghyggeligt, når du kommer hjem, tror du sikkert, du er rimeligt miljørigtig.

Men det er du ikke, hvis du har smart nyt tøj på, jævnligt tjekker Instagram og Facebook og slutter dagen af med en god bøf.

Det viser sig nemlig, at Danmark er en af verdens største miljøsyndere, og det skyldes vores forbrug af elektronik, tøj og kød.

Danmark ligger langt fra den kurs, der skal til for at opfylde Parisaftalens mål om at holde den globale opvarmning under to grader. Derfor må hensynet til økonomisk vækst vige for en mere ambitiøs klimapolitik, skriver 301 forskere i et fælles debatindlæg i Politiken lørdag.

Den populære meteorolog Jesper Theilgaard blev også bemærket, da han i Debatten på DR2, lagde op til, at der skal meget mere til, hvis vi skal redde klimaet, og at det nærmest allerede er for sent.

Det er beklageligt, at klimadebatten er blevet så betændt, at det er megdet svært at finde objektive eksperter. Enten tror folk, at jorden er ved at gå under, eller også tror man, det er fantasier og løgne.

Selvfølgelig stiger verdenshavene, og selvfølgelig skal vi passe på miljøet og klimaet, så vores børnebørn kan få et lige så godt liv som os.

Men det giver ikke meget mening at foreslå, at økonomisk vækst må vige. For hvor skal pengene til at redde jorden ellers komme fra. Desuden er det for alvor edt fælles problem, for det hjælper ikke noget, at redde i vderden i Frakrig, hvis man er ligeglad i Tyskland. De store lande må gå forrest: USA, Kina, Rusland og Indien, og vi må hjælpe dem så godt, vi kan.

Derudover er det et personligt ansvar. Behøver du at bruge så meget strøm, som du gør? Behøver du en ny t-shirt, der er produceret i Kina og transporteret hertil? Behøver du at spise kød seks gange om ugen?

Tænk over det. Handl derefter. Og gør hvad du vil. Det er også dit ansvar.

kark-

.