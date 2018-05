»Her er London. BBC sender til Danmark.«

Sådan indledte Johannes G. Sørensen BBCs danske nyhedsudsendelse 4. maj 1945. Få minutter senere var der stilhed i radioen, indtil den unge danske journalist kunne levere den historiske nyhed:

»I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark HAR overgivet sig.«

Mørklægningsgardiner blev revet ned - lys blev sat i vinduerne. Det er svært at forestille sig den følelse, der har strømmet igennem danskerne i de sekunder, minutter, timer og dage efter det stod klart, at fem års tysk besættelse havde nået sin ende.

I dag og i morgen bør vi derfor sende vores varmeste tanker de til mennesker, der kæmpede for, at vi efter fem års besættelse igen blev frie. Og vi bør sende ligeså varme tanker til de mennesker, der sikrede, at vi efter den tyske kapitulation ikke kom under sovjetisk kontrol. Var vi blevet overladt til tyranerne i Sovjetunionen, havde årtierne efter været præget af frygt, fattigdom og overgreb. At sovjetiske tropper efter befrielsen besatte Bornholm indtil 5. april 1946 er et mørkt kapitel i vores historie.

I dag er fjenden ikke en nabo mod syd. I dagligdagen er det heller ikke altid, vi som borgere kan se den. Men fjenden er der. For der er mennesker i Danmark og ude i verden, som vil os det ondt, som hader demokrati, frihedsrettigheder og vores måde at leve på.

Og derfor skal vi bruge dagen i dag på at minde os selv om, at kampen for frihed er en kamp, der fortsat skal kæmpes. For i Danmark bør ingen være bange for at sige sin mening. I Danmark bør ingen frygte at forsamles frit. I Danmark bør ingen frygte for sit liv, fordi man eksempelvis tilhører et etnisk eller religiøst mindretal.

Det er grundlæggende principper, vi aldrig må afvige fra. Når vi i aften sætter lys i vinduerne, er det for at markere befrielsen, men det bør også være som en påmindelse om, at vi i Danmark altid kæmper for friheden. Det er det, vi står for.

ufjo