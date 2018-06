Det er prisværdigt, at regeringen har ambitioner om at modernisere den offentlige sektor. Og det er prisværdigt, at man har dedikeret et helt ministerium til det.

Når det så er sagt, så er vi meget spændt på, om regeringen med innovationsminister Sophie Løhde (V) i spidsen, kan levere andet end varm luft, når det virkelig gælder.

Søndag kom det via Mandag Morgen frem, at den såkaldte sammenhængsreform er udskudt til efteråret, mens den til gengæld ser ud til at blive større end forventet. Så langt så godt.

Læser vi videre, ser vi, at det primært handler om ‘afbureaukratisering, sundhed, visitation, unge, digitalisering og ledelse’ og at det er planen, at der skal luges ud i papirbøvl og bureaukrati, som Mandag Morgen skriver.

Det lyder bekendt. Som noget vi har hørt før. Mange gange. De seneste mange år. Fra mange forskellige partier. Og så er det jo, man helt automatisk bliver skeptisk.

Læser vi fortsat videre, kan vi se, at ‘ledernes rolle skal styrkes. Kommunerne skal have større frihed til at løse velfærdsopgaver. Sundhedsvæsenet skal blive bedre til at arbejde sammen til gavn for patienterne. Unge skal i højere grad ind på den rette hylde efter folkeskolen. Og de folk, som har det sværest i livet, skal visiteres til en bedre og mere individuel hjælp end i dag.’



Nu kan vi selvfølgelig blive positivt overraskede, men hvis man ikke ligefrem elsker bureaukrati eller er fan af dårlig ledelse, et elendigt sundhedsvæsen eller af at folk ligefrem skal visiteres til en dårligere hjælp end i dag osv., så er ovenstående en lang liste af varm luft.

Og når man samtidig kender historien og kan huske, hvordan politiker efter politiker har talt om bl.a. afbureaukratisering, så er det, at det - også denne gang - bliver svært at se den store revolution af den offentlige sektor foran sig. Desværre.

ufjo