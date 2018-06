Ramadan-ramasjangen fortsætter for fuld udblæsning, selv om den muslimske fastemåned sluttede i sidste uge. På Facebook langer Dansk Folkepartis folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth ud efter Bilka, der har formastet sig til at sælge en kage med teksten »Eid Mubarack« skrevet med chokoladeglasur. »Det tager da helt overhånd efterhånden,« skriver Berth, der får stor opmærksomhed med over 2000 kommentarer på sin profil.

Det er dog ikke Bilka, men Kenneth Kristensen Berths kritik, der har taget overhånd. Der er absolut intet forkert i, at en bager eller et supermarked fremstiller en kage, der ønsker de herboende muslimer tillykke med, at ramadanen nu er afsluttet. Det vil på alle måder være en voldsom glidebane i strid med grundloven og det frie arbejdsmarked at forbyde produkter henvendt til danskere med en bestemt trosretning, hvilket flere politikere fra blå blok da også påpeger. Kenneth Kristensen Berths udfald mod Bilka kan derfor ikke udtrykkes som andet end rendyrket populisme, der skal bekræfte hans image som en af Dansk Folkepartis største hardlinere, der ikke tolererer nogen former for accept af muslimske traditioner i Danmark. I samme boldgade krævede Berth under ramadanen, at der indføres en såkaldt svinekødsrationering i alle daginstitutioner, så der skal serveres svinekød mindst én gang om ugen.

Selvfølgelig kan man have en debat om konsekvenserne ved ramadanen i Danmark. Og selv om der viste sig ikke at være nogen eksempler på, at muslimer udsatte sig selv eller medborgere for fare under deres faste i den usædvanlige majvarme, var det relevant, at integrationsminister Inger Støjberg (V) opfordrede muslimer til at lægge deres ferie under ramadanen. Præcis som man i øvrigt gør i Mellemøsten. Og det er selvfølgelig også helt rimeligt at fordømme, når nogen under en Eid-fest tænder bål i en tørkeramt skov og truer betjente, der vil slukke ilden.

Men politikerne på Christiansborg skal hverken blande sig i, om der skal serveres svinekød i børnehaven, eller om der må sælges ramadan-kager i supermarkedet. Vores folkevalgte skal have holdninger, der bidrager til en mangfoldig debat, men det behøver jo ikke være ren kagemand det hele, hvor det gælder om at sige det mest groteske for at blive hørt.

tnk