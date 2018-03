Det er efterhånden blevet en sejlivet myte, at der er få kvinder, der tør blande sig i debatten, optræde i avisspalterne og på avisernes blogsites. At mænd i langt højere grad tør åbne munden. Derfor har vi i BT i dag kun givet plads til kvindelige debattører for at vise, at der er mange dygtige af slagsen. I anledning af, at det er 8. marts og kvindernes internationale kampdag får jeg lyst til at sige – come on, det er slet ikke så svært at finde kvindelige debattører, der tør åbne munden og blande sig i debatten. Bare kom i gang.

På BT er 23 ud af vores 47 faste bloggere kvinder, og det har på ingen måde været svært at finde kvinder til at stille op – det har vi gjort uden kvoter, men med en opmærksomhed på og et ønske om at have mange kvindelige skribenter. Men hvorfor er det egentlig vigtigt at have lige så mange kvinder som mænd i spalterne? For det første er kvinder halvdelen af samfundet. Vi skal have en stemme og dermed have adgang til at påvirke magten i lige så høj grad som mænd. Fordi vi tæller, fordi vi stemmer, fordi vi er samfundsborgere, vælgere og forældre på lige fod med mænd. Det handler om demokrati og repræsentation.

Men det handler om meget mere end det for en avis som BT. Vi vil gerne ud at nå kvinder, røre kvinder og engagere kvinder, fordi vi har kvindelige læsere, og det er altså immervæk nemmere med nogle debattører, man kan identificere sig med. Jeg siger ikke, at kvinder kun interesserer sig for børneopdragelse og parforhold, eller at mænd kun interesserer sig for politik og økonomi. Jeg er for eksempel selv storforbruger af politiske podcasts. Vi har både kvinder, der skriver om politik, og mænd der skiver om at ligge i ske. Det handler om et blik for, at debat er meget mere end regeringens ghettoudspil, og der er kvinder med til at brede vores univers ud og kvalificere det. Det er ikke så svært. Der er da masser af kvinder derude, som vil påvirke og råbe op.