En et-årig pige går hen for at klappe en hund på en dyregård i et feriecenter.

Det burde der ikke være nogen problemer med, især når der er tale om en dyregård, hvor pointen netop er, at børnene skal hjælpe med at malke køer og samle æg. Og hunden af racen australsk hyrdehund, tilhører en kvinde, der forpagter dyregården, som hører under Skallerup Seaside Resort.

Men ud af det blå angreb hunden den lille pige, ruskede hende til jorden og bed fat igen. Den ellers fredeligt udseende hund tilføjede den lille pige et tre centimeter dybt sår i højre kind, og et bid gik gennem næsevæggen.

Nordjyllands politi efterforsker nu sagen, og de kan kræve hunden aflivet, hvis det viser sig, at den uprovokeret har angrebet et-årige Lili, oplyser politiet til BT.

Det er noget overraskende, at hundens skyldsspørgsmål skal efterforskes så grundigt. Der kan næppe være tale om nogen form for provokation fra en et-årig pige, der kan retfærddiggøre skambidning.

På BT elsker vi også dyr, men der kan ikke være tvivl om, at denne hund bør aflives. Dels for at forhindre, at den igen angriber et tilfældigt barn. Og dels for at indprente overfor hundeejere, at de har et ansvar for at holde deres hunde i snor, og at sørge for at de ikke angriber mennesker eller andre hunde for den sags skyld.

Hunden er som bekendt votres bedste ven, men vi lever tæt sammen, og det er uhyre vigtigt at man som hundeejer er sit ansvar bevidst, opdrager dem ordentligt, og sørger for at tage rimelige sikkerhedsforanstaltninger.

Den australske hyrdehund er på ingen måde nogen muskelhund, men ligner en hyggelig familiehund, hvilket sikkert også gjorde angrebet endnu mere uhyggeligt.

Men i disse tider kan det virke paradoksalt, at mange er meget opskræmte over ulve, der ellers er få af, og som af natur holder sig på afstand af mennesker. Mens mange med stor fornøjelse bruger mange penge på at indkøbe muskelhunde, der lever tæt i blandt os, og måske potentielt er langt farligere.

