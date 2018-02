En gruppe på 48 kvindelige studerende fra fem af landets universiteter har skrevet et åbent brev til deres rektorer.

Brevet handler om kvindernes forskellige oplevelser af sexchikane på studiet. Sexchikane, begået af både undervisere, ledende medarbejdere på universiteterne og af medstuderende.

Det åbne brev kan ses som en udløber af hele #metoo-bevægelsen, hvor især kvinder i stigende omfang og fra alle mulige kanter siger fra overfor krænkende adfærd og overgreb, de bliver udsat for. Her er en af pointerne at få problemerne ud i lyset, og derfor giver det mening med et åbent brev frem for blot lokale klager. Det er en kultur, kvinderne taler imod.

Når der dukker endnu en #metoo-historie frem, er der gerne et kor, der står klar til at kalde dem, der haft de krænkende oplevelser, for sippede eller snerpede.

Omfanget kan blive svært at bliv klog på - på Aarhus Universitet opgøres sager om sexchikane f.eks. ikke særskilt.

En omfattende aktindsigt, som BT har foretaget i sager om seksuelle krænkelser på universiteter i Danmark viser imidlertid, at der er et problem.

Skulle man have den indstilling, at kvinderne overreagerer, kan man blot kaste et blik på nogle af beretningerne fra de studerende kvinder og spørge sig selv, om det var oplevelser, man ønskede sin egen datter udsat for i skoletiden - eller i det hele taget for den sags skyld.

Og nej, naturligvis skal vi ikke rense alle vores uddannelsesinstitutioner - eller arbejdspladser for den sags skyld - for flirt, lir og kærlighedserklæringer. For det drejer sig om voksne mennesker, og både uddannelser og arbejdspladser er i toppen over steder, hvor danskere finder partnere.

Men voksne mennesker må også forventes at kunne kende grænsen mellem flirt og krænkende adfærd. Hvis man har et kulturelt problem på universiteterne, er det de respektive ledelsers ansvar at bringe det i orden.

Uddannelse af vores unge mennesker er noget af det vigtigste i vores samfund overhovedet, og det skal naturligvis foregå i et ordentligt miljø.

Kvinderne opfordrer i deres åbne brev rektorerne til at finde en løsning - her fra skal lyde en bestemt opfordring til, at det sker i en ruf.

jora