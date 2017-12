I dag fortæller vi her i BT historien om, hvordan tennis-esset Caroline Wozniacki i 2017 akkumuleret set gennem karrieren har overgået en halv milliard kroner i indtjening.

Et svimlende beløb og en utrolig bedrift af så ung en sportskvinde. Caroline Wozniacki er Den Store Ener og en flot ambassadør for Danmark i den store verden. Et sportsligt forbillede i særklasse.

En stor del af pengene har hun naturligvis tjent på tennisbanen - men endnu flere har hun tjent uden for den.

Det har hun gjort ved dygtigt at aktivere kombinationen af det talent for spillet, hun har, med et salgbart udseende, en vindende personlighed og en villighed til at indgå massive og forpligtende aftaler med sponsorer.

I dag er Caroline Wozniacki ikke blot et stort tennis-navn, hun er et super-brand.

Et brand, hun ikke ville have kunnet bygge op uden de mange timer på træningsbanen. Men heller ikke uden den åben tilgang til både fans og medier, hvor hun især på sine egne sociale medier inviterer indenfor og giver noget af sig selv.

Fra denne kant ligger det os fjernt at blande os i, hvordan folk bruger deres egne penge. Så det er naturligvis også helt Caroline Wozniackis egen sag, hvordan hun vælger at bruge de mange penge, hun har tjent i karrieren.

Men det er alligevel interessant at notere sig pointerne i det brev til hendes ‘yngre jeg’, Wozniacki tidligere har skrevet, og som også bliver omtalt i artiklen her i avisen.

Her løfter Wozniacki lidt af sløret for, hvordan hun tænker om penge - de er rare at have, men de skal ikke ødsles bort - og hvordan hun investerer dem; sikkert i fast ejendom.

På den måde bliver hun også på det økonomiske område et sundt forbillede for de mange fans.

Caroline Wozniacki går under tilnavnet ‘Miss Sunshine’. Det er velvalgt - hun skinner på os alle sammen.

jora