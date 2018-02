Gyldne kæder kan give mange gratis glæder. I går kom det frem, at beskæftigelsesborgmester Troels Lund Poulsen (V) på et år har kunnet tage kæresten med til ti koncerter med verdensnavne som Sting, Metallica og Depeche Mode uden at betale så meget som en krone for de efter tragtede billetter. Ekstra Bladet afslører, at hotelvirksomheden BC Hospitality Group sammenlagt har givet otte af de i alt tyve gratis billetter, og samtidig nævner avisen, at netop Troels Lund Poulsen som erhvervsminister udpegede direktøren i BC Hospitality Group, Allan Agerholm, til at sidde i spidsen for Visitdenmark. En tjans til 300.000 kr. om året.

Både Troels Lund Poulsen og hotel-bossen afviser nogen sammenhæng mellem de gratis billeter og det vellønnede formandsjob. Og der er heller ikke fremlagt nogen beviser eller blot indikationer på, at ministeren er blevet 'smurt'. Ministre behøver ikke leve som en munk i et kloster og Troels Lund kan jo tage kæresten med til alle de koncerter, han vil. Så længe han selv betaler vel at mærke. At tage imod så stort antal billetter fra det samme firma, uden det har nogen som helst relevans for hans ministerarbejde bortset fra, at han og kæresten har en dejlig aften, er total mangel på dømmekraft.

Sagen ligner Lars Løkke Rasmussens forbindelse til kvotekongerne. Løkke fik i 50-års fødselsdagsgave et ophold i en af kvotekongernes sommerhus i Skagen, og efterfølgende kom det frem, at selv samme kvotekonge havde doneret penge til Løkkefonden samt fået særlig adgang til statsministeren. I den sag var der ingen beviser for, at kvotekongen fik noget ud af sommerhusudlån og møderne, men alene at gøre sig sårbar for den diskussion var, ja, torskedumt af Løkke.

Det kan ikke andet end undre, at toppolitikere overhovedet havner i situationer, hvor der opstår debat om, hvorvidt de er købt og betalt. Tag imod et godt råd, kære politikere: Betal selv for jeres ferier og koncerter. tnk