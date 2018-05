Det var kronprins Frederiks fest, men det er kronprinsesse Mary, der - helt fortjent - er på manges læber dagen derpå.

Kongehuseksperter, retorikere og danskere i tusindevis er ikke i tvivl. Og det er vi heller ikke på BT: Kronprinsesse Mary leverede en sublim tale, da hun lørdag aften talte til sin mand, kronprins Frederik.

Talen bliver kaldt både ‘fremragende’ og et ‘historisk dokument’ og læser man den til ende, er det da også svært ikke både at blive både rørt og trække på smilebåndet over de indlagte anekdoter om vores Kronprins. Og samtidig må vi løfte på kasketten over Marys indblik i den danske kultur.

Marys tale var således endnu et bevis på, at det ikke kun er lykkeligt for kronprins Frederik, at han faldt for Mary - og omvendt. Det er også godt for os danskere. I dag - og når Kronprinsen en dag overtager embedet fra sin mor.

At være en del af den kongelige familie er et liv på første klasse - men det er også et liv, der kan være både udfordrende og svært. For selv om der er en verden af muligheder, er der samtidig en verden af begrænsninger. Læg dertil at der både er krav om fornyelse af Kongehuset som institution, mens respekten for historien og de gamle traditioner skal bevares.

Samtidig bør det også stå klart for de fleste, at det ikke er nogen nem opgave, at være kommende dronning i Danmark. Slet ikke når ens svigermor kører sit virke med så sikker hånd, som det er tilfældet.

Men hvis Mary blot bliver en halvt så god dronning, som den tale hun leverede lørdag, så kan vi som nation være godt tilfredse.

Lørdag aften var hun ikke dronning i bogstaveligste forstand, men det er ikke for meget at sige, at hun var ballets dronning.

Godt gået, Mary - og tillykke med din mand.

ufjo