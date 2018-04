Facebook-data er blevet en varm kartoffel, efter det kom frem, at det 87 millioner brugere af det sociale medie har fået lækket deres oplysninger til det politiske analysebureau Cambridge Analytica.

Facebook-stifter Mark Zuckerberg aflægger vidneudsagn overfor forskellige udvalg i Kongressen, og aktiekursen for det sociale medie har taget et ordentligt dyk. Det er den største tillidskrise mellem facebook og omverdenen nogensinde.

Det er godt, hvis tech- og data-giganterne i kølvandet på skandalen om læk af data presses til at behandle vores oplysninger mere forsvarligt - det kan der næppe være to meninger om.

På samme vis ville det være glædeligt, hvis de blev presset til at gøre deres forskellige ‘vilkår’ mere forståelige for os forbrugere.

De vilkår, som de fleste af os nok i ny og næ har valgt at acceptere uden at læse ordentligt igennem, fordi de er tekster lange som onde år, kryptiske som Egyptens pyramider.

Mange har nok prøvet det: At tænde for en helt ny telefon eller computer eller foretage en simpel opdatering af noget software eller en app. Og i den forbindelse acceptere nogle ‘vilkår’ fra virksomheden bag. De fleste har givetvis også gjort det uden at læse sig igennem de ofte meget lange og kryptisk formulerede dokumenter. Scroll, scroll, scroll. Ned til slutningen og ‘godkendt’.

Ved du overhovedet selv, hvad du afgiver af oplysninger og rettigheder, når du accepterer disse vilkår? Og værre endnu; ved du, hvad du i den forbindelse siger ja til på dine venners vegne, når du tester din musikviden i en quiz eller tager en test for at finde ud af, hvilken blost, du er?

Sandheden er nok for de flestes vedkommende, at det gør vi ikke.

Således er det også godt, hvis hele miseren om læk af data fra facebook får virksomhederne til at stramme op, men det er lige så vigtigt, at den minder os om vores eget personlige ansvar i forhold til vores data. Ansvaret går nemlig begge veje.

