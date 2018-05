Mandag blev den nye amerikanske anbassade indviet i Jerusalem, hvilket både førte til jubel, men også blodsudgydelser i Gaza, hvor over 50 palæstinensere mistede livet. BT har bedt de to erfarne udenrigseksperter/politikere journalist Samuel Rachlin og tidligere udenrigsminister for SF Holger K Nielsen om at give et overblik over, hvorfor det henholdsvis er en god idé og dårlig idé at flytte den amrikanske ambasadde.

Det har de hver især gjort i henholdsvis fem og tre punker for og imod flytningen af ambassaden, som du kan læse herunder.

Samuel Rachlin - derfor synes israelerne, det er det en god ide at flytte ambassaden

Der var fest og jubel i Jerusalem under indvielsen af den amerikanske ambassade, mens grænsen mellem Israel og Gaza mindre en 100 kilometer fra hovedstaden lignede en krig under de demonstrationer og sammenstød, der kostede over 50 palæstinensere livet.

Nogle timer før var Netta Barzilai, vinderen af årets Melodi Grand Prix, blevet modtaget og fejret som en folkehelt. Nogle dage forinden havde Israel angrebet iranske stillinger i Syrien i den mest omfattende militære operation i over fyrre år. Premierminister Netanyahu var netop vendt hjem fra Moskva efter sit topmøde med præsident Putin. Og så fejrer Israel 70-årsdagen for statens grundlæggelse.

»Der er godt gang i den dernede,« skrev en ven til mig i en SMS fra København, mens jeg stod på toppen af Waldorf Astoria, hvor jeg som gæst hos Kanal 10, en af Israels førende TV-Stationer, skulle følge dækningen af indvielsen af den amerikanske ambassade.

»Gang i den? svarede jeg. – Det er da bare en dag i staten Israels liv J«

Er det en rigtig beslutning at flytte den amerikanske ambassade til i Israel til Jerusalem?

Oppe fra hotellets tag lever panoramaet af Jerusalem op til sit navn som den gyldne stad og giver de fleste besøgende en intens oplevelse af tusind års historie, der har formet en væsentlig del af vores civilisation. Et kapitel blev føjet til den historie, og det udtrykte Netanyahu med disse ord henvendt til præsident Trump:

1. Ved at anerkende historien, har de selv skrevet historie

Under transmissionen skiftede Kanal 10 konstant mellem reportager fra ambassaden og de blodige sammenstød ved grænsen til Gaza. Fest og jubel, krig og død i et fortættet politisk drama sendt på direkte TV – den israelske udgave af reality show. Men hvis man spørger israelerne, om det nu alligevel var en god ide at flytte ambassaden til Jerusalem, er de allerfleste ikke i tvivl.

Netanyahu betragter åbningen som en personlig triumf, der vil styrke ham politisk. Flytningen af ambassaden var det eneste rigtige at gøre.

Foto: MENAHEM KAHANA Foto: MENAHEM KAHANA

2. Jerusalem har altid været og vil altid være Israels hovedstad, sagde han. 'Man skal bygge fred på sandhed og ikke på løgn'

Den forklaring vækker genklang hos mange israelere, der med flytningen af den amerikanske ambassade oplever en normalisering af en situation, de har opfattet som absurd og som et svigt og et manglende ønske hos andre nationer om at anerkende Israel som en selvstændig stat.

Efter transmissionen sagde Kanal 10’s udenrigspolitiske kommentator, Emanuelle Elbaz Felpes, at israelerne er nået til et punkt, hvor de vil prøve noget nyt.

3. Efter 70 år har realismen fået overhånd

'Håb og drømme om fred er bristet,' sagde Elbaz Felpes. 'Hvorfor ikke prøve noget nyt? Jerusalem er vores hovedstad, og i alle andre lande ligger de udenlandske ambassader i hovedstaden. Det har Israels vigtigste allierede foreslået, så der er ingen grund til at sige nej.'

Palæstinensere søger dækning for skud fra israelske styrker. Foto: MAHMUD HAMS Palæstinensere søger dækning for skud fra israelske styrker. Foto: MAHMUD HAMS

4. Man har nået et mætningspunkt

Samtidig med at man oplever, at Israel på så mange andre områder er en enestående succeshistorie økonomisk, som en retsstat og et demokrati. Ambassadeindvielsen ses som et skulderklap til nationen.

Israelernes resignation får et særligt perspektiv, når de kan læne sig op ad 3000 års historie med kamp for overlevelse og trusler om udslettelse. Fjenderne er borte og afløst af nye udfordringer og trusler. Men det jødiske folk består.

5. 70 år fylder ikke ret meget i det billede.

Man kan ikke sige israelerne tager den aktuelle situation med et skuldetræk. Men man tager den til efterretning som det nye kapitel i den lange historie.

Voldsomme demonstrationer førte til dusinvis af døde ved grænsen mellem Israel og Gazastriben Foto: MAHMUD HAMS Voldsomme demonstrationer førte til dusinvis af døde ved grænsen mellem Israel og Gazastriben Foto: MAHMUD HAMS

Holger K. Nielsen: Derfor er Trumps beslutning giftig

D. 14. maj fyldte den israelske stat 70 år, og det manifesteres på forskellig vis. Bl.a. har præsident Trump, leveret en fødselsdagsgave i form af at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Den gave bliver den israelske regering glad for. Den vil gerne manifestere, at Jerusalem er Israels hovedstad og ønsker derfor, at udenlandske ambassader også ligger i Jerusalem. Det har de fleste lande indtil nu afvist – indtil Donald Trumps beslutning.

Mange vil spørge, om det da ikke kan være ligegyldigt, hvorvidt en ambassade ligger det ene eller andet sted. Jo, mange steder vil det ikke have den store betydning, men Israel er ikke som andre lande – og Jerusalem er i særdeleshed ikke som andre byer. Trumps beslutning er derfor særdeles giftig – og kan få store konsekvenser i forhold til en fredelig løsning af konflikten. Lad mig nævne tre grunde til, at det er en dårlig beslutning.

1. Jerusalem er en hellig by for både jøder, kristne og muslimer

Det var derfor også en del af FN’s delingsplan fra 1947, at Jerusalem skulle være under international overvågning. Det blev dog blev sat ud af kraft, da Israel i forbindelse med den efterfølgende krig med de arabiske naboer besatte den vestlige del af byen. Og i forlængelse heraf udråbte Jerusalem som Israels hovedstad. Dette skridt blev ikke anerkendt af omverdenen, og man placerede derfor også ambassaderne i Tel Aviv. Sagen blev yderligere prekær, fordi også palæstinenserne gjorde krav på Jerusalem som hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat. Jerusalems status blev et selvstændigt konflikttema – og ét af de vanskeligste spørgsmål at løse.

Trump opførte sig derfor som en elefant i en glasbutik, da han besluttede at flytte den amerikanske ambassade. Midt i fredsforhandlinger, som er kørt fast, blev det en rød klud i hovedet på palæstinenserne, som måtte fortolke det amerikanske skridt således, at USA kun anerkender Israels krav på Jerusalem som hovedstad – og ikke palæstinensernes.

2. Reaktionen fra palæstinenserne blev voldsom

Den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas, erklærede, at man ikke længere kunne regne med USA som mægler i konflikten. Ikke mindst under Obama – og med John Kerry som udenrigsminister – gjorde USA sig store anstrengelser for at finde løsninger. Selvom det ikke lykkedes, betragtede Abbas USA som en part, der kunne finde kompromiser mellem Israel og palæstinenserne, og han lagde derfor megen energi og stor prestige i de politiske forhandlinger. Det fik han ikke megen tak for. Israel behandlede ham arrogant, og de manglende resultater skabte grobund for en radikalisering af palæstinenserne, herunder en styrkelse af Hamas.

3. Med Trumps beslutning ser det sort ud.

Palæstinenserne har opgivet USA og forsøger i stedet at engagere Europa. Men det er svært, for Netanyahu ved, at han kan gøre hvad som helst, uden at USA løfter et øjenbryn – og han er helt resistent over for argumenter fra EU. Der er optøjer og protester i Gaza og på Vestbredden – jeg er bange for, at det kan blive værre endnu. Muligheden for en selvstændig stat fortoner sig mere og mere i horisonten. Hvad er fremtidsperspektivet for palæstinenserne? Et liv som andenrangsborgere i et samfund, der bevæger sig imod apartheid, og hvor dagligdagen er et helvede? Den slags giver grobund for radikalisering. Det er slemt for palæstinenserne, men det er faktisk lige så alvorligt for Israel, hvis der ikke skabes en to-statsløsning. Det ved fornuftige israelere udmærket, men deres regering og Donald Trump kører i den modsatte retning.

Palestinian demonstrators run for cover from Israeli fire and tear gas during a protest against U.S. embassy move to Jerusalem and ahead of the 70th anniversary of Nakba, at the Israel-Gaza border in the southern Gaza Strip May 14, 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Ibraheem Abu Mustafa Palestinian demonstrators run for cover from Israeli fire and tear gas during a protest against U.S. embassy move to Jerusalem and ahead of the 70th anniversary of Nakba, at the Israel-Gaza border in the southern Gaza Strip May 14, 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Ibraheem Abu Mustafa