2009, 2010, 2011 og nu 2018.

40 danske topatleter har stemt og bestemt, at Caroline Wozniacki er vinderen af B.T. Guld 2018.

Hun modtager den i hård konkurrence med Lars Eller og Pernille Harder, og Wozniacki vinder den på grund af hendes længe ventede Grand Slam-triumf.

Den kom i hus en stegende hed januaraften i Melbourne sidste år med hendes sejr i Australian Open-finalen over rumæneren Simona Halep.

Foto: Dita Alangkara Vis mere Foto: Dita Alangkara

Det er en værdig vinder af B.T. Guld. Spørgsmålet er, hvor længe Caroline Wozniacki fremover vil være i spil til prisen? Måske 2019 bliver hendes sidste sæson.

Spekulationerne har i hvert fald længe været i gang. Den danske tennisspiller er efterhånden blevet 28 år, og Wozniacki har flere gange udtalt, at hun ikke planlægger at fortsætte tenniskarrieren i sine 30’ere.

Hun har også været en del af den absolutte verdenselite i rigtig mange sæsoner. Den slags slider, både fysisk og mentalt. Men man har hele tiden siddet med fornemmelsen af, at Caroline Wozniacki stædigt ville fortsætte livet på tennis-touren, indtil hun fik sin Grand Slam. Den kom i 2018.

Efterfølgende udtrykte hun en særlig glæde ved aldrig mere at skulle konfronteres med irriterende spørgsmål om, hvornår hun havde tænkt mig at vinde den der Grand Slam. Der er kommet ro på.

Foto: GREG WOOD Vis mere Foto: GREG WOOD

Ud over sin Grand Slam lykkedes det også Wozniacki at komme tilbage som nummer et på verdensranglisten, ligesom hun vandt China Open, Eastbourne og kvalificerede sig til WTA Finals. Det kaldes vist en godkendt sæson.

I efteråret fortalte Caroline Wozniacki, at hun lider af ledgigt. I 2019 spiller hun dog videre, selv om det er uvist, hvordan sygdommen vil påvirke hende.

Den kommende sæson bør vi glæde os over at have Caroline Wozniacki som aktiv dansk atlet. Om lidt kan det være forbi, og der kommer til at gå rigtig mange år, før vi i Danmark igen får så stor en verdensstjerne, som Wozniacki har kæmpet sig frem til at blive.

B.T. Guld er blevet uddelt siden 1930, og det er ikke bare en pris som alle andre. Vi, og mange andre, mener, det er Danmarks største sportspris. For vinderen udpeges af udøverne selv, og det gør anerkendelsen til noget ganske særligt.

I en tid, hvor der dukker den ene pris op efter den anden har B.T. Guld sin helt egen plads. Og til næste år uddeler vi prisen igen. Vi glæder os allerede.