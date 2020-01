Det er slut!

Ser man bort fra en showkamp på Amager om nogle måneder, har Caroline Wozniacki spillet sin sidste professionelle tenniskamp. Det er både vemodigt og en anelse ærgerligt.

Hun sluttede, hvor karrieren toppede. På banerne i Melbourne, hvor hun for to år siden vandt sin første og eneste Grand Slam. Sådan skulle det et eller andet sted være.

Men hvor er det da hamrende ærgerligt, det hele ikke sluttede noget nær perfekt: Med en ultimativ kamp mod hjerteveninden og ikonet Serena Williams - som dog også røg ud tidligt fredag morgen.

Foto: Hannah Mckay Vis mere Foto: Hannah Mckay

Nu venter en dansk sportsvirkelighed uden Caroline Wozniacki. Og nu kan vi flytte en af landets absolut største idrætspersonligheder gennem tiderne fra nutids-kolonnen til den med datid.

Den slags har det med at ændre på virkelighedsbilleder og kalde på selvransagelse. Så lad os bare tage hul på den. Den klassiske danske efterrationalisering. Har vi sat nok pris på Caroline Wozniacki?

Noget tyder på, svaret er nej. I hvert fald, hvis du spørger i familien Wozniacki. Anderledes kan det ikke tolkes, når både far- og brormand harcelerer så kraftigt over et Instagram-opslag fra Dansk Tennis Forbund, som de begge gjorde torsdag.

Forbundet havde i forbindelse med fejringen af et 100-års-jubilæum lavet en collage med nogle af de største danske tennisspillere gennem århundredet. På Instagram-opslaget var Caroline Wozniacki ved et uheld blevet klippet ud i beskæringen. Men på den rigtige collage var hun heldigvis på plads.

Foto: JOHN DONEGAN Vis mere Foto: JOHN DONEGAN

Især farmand Piotrs indignation og irritation var iøjnefaldende. Det samme et det, når Wozniackis mand, David Lee, i fuld offentlighed protesterer mod valget af 'young gun'en' Clara Tauson som årets tennisspiller.

Alt det tyder på, at Wozniacki ikke føler, hun har fået den kredit, hun fortjener. Slet ikke af Dansk Tennis Forbund, men heller ikke af danskerne.

Danmark har gennem en lang årrække haft en af verdens bedste kvindelige tennisspillere. I lange perioder var hun endda den absolut bedste.

Målt på indtjening er hun den fjerdebedste kvindelige tennisspiller nogensinde. Hun har vundet 30 titler på WTA Touren - og har vundet én og tabt to Grand Slam-finaler. Det er fantastiske tal.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Men tennis er ikke en folkesport, og det har altid krævet lidt ekstra, før Caroline Wozniacki blev til 'Wozzy' og Wozzy blev folkelig. Hun blev aldrig en Tarok, en Preben Elkjær eller et herrehåndboldlandshold, der lagde landet ned.

Om det mest af alt skyldes tennissporten, Caroline Wozniacki eller os danskere er svært at sige. Sandheden ligger formentlig et sted midt imellem, som den så ofte gør.

Nu får Caroline Wozniacki kredit. I løbet af de kommende år bliver hun selvfølgelig optaget i sportens Hall of Fame, og vi vil sikkert romantisere hende, og savne dengang Danmark havde en af klodens allerbedste tennisspillere.

Herfra skal lyde en opfordring til ikke at vente for længe. Caroline Wozniacki fortjener al mulig kredit og hyldest for en fænomenal karriere. Og danskerne får i hvert fald én mulighed mere for at finde Caroline-klaphatten frem...