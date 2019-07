Allerede fra morgenstunden mandag kunne det mærkes, at der var noget galt hos Astana. Holdbussen med alle rytterne var sent på den på vej mod startbyen i Saint-Flour.

Reelt var der kun to kilometer fra holdets hotel til indskrivningen, og Astana var lovet politieskorte. Det burde derfor have taget meget kort tid at nå frem, men i stedet endte det med at trække ud.

For politiet kom aldrig, og så blev Astana-bussen sendt på en større omvej ind mod startbyen.

Rytterne stressede, og spanieren Omar Fraile var ved at køre ind i en flok journalister, fordi han var ved at komme for sent til indskrivningen.

Foto: Claus Bonnerup Vis mere Foto: Claus Bonnerup

Begyndelsen på dagen skulle vise sig at være et forvarsel på den nedtur, der flere timer senere ramte kaptajnen Jakob Fuglsang.

Katastrofe er ikke for stort et ord at bruge til at beskrive den dag, danskeren endte med at have. Fuglsang smed et minut og 40 sekunder til andre favoritter som Geraint Thomas, Egan Bernal, Nairo Quintana og Adam Yates. Et tidstab i den størrelse hører normalt til på de mest vanskelig bjergetaper, hvis man har en større krise, ikke på relativt flade veje.

Man kan pege fingre ad flere på Astana-holdet.

Der skulle angiveligt være sendt forkerte informationer videre til rytterne fra de folk, der tidligt på etapen havde været afsted for at rekognoscere ruten. Den person kan ikke være god nok til sit job. Punktum.

Foto: Claus Bonnerup Vis mere Foto: Claus Bonnerup

Samtligt Astana-rytterne burde også have været samlet og helt klar til de potentielt farlige stykker med sidevind. Det må ikke komme som en overraskelse.

Otte ud af 10 gange sker der ikke noget på sådanne stykker, men man skal altid være forberedt. Det er Team Ineos uden undtagelse, og sportsdirektørerne på Astana skulle have kaldt rytterne frem i tide.

Men Jakob Fuglsang må også kigge indad. Han er kaptajnen på holdet, og så skal han navigere derefter. Hvis Fuglsang tidligt fra morgenen havde insisteret på, at hele holdet sad samlet i front, var det jo sket.

Da Alberto Contador kørte, var han kendt for at pisse hele sit hold af, fordi han hver evig eneste dag sendte holdkammeraterne frem for at holde ham i sikkerhed. Det sled brutalt på rytterne, men Contador var ganske enkelt ligeglad. Det var en ordre.

Den mentalitet skal Jakob Fuglsang tage til sig, og han er selv med til at diktere kørestilen på Astana.

Den første del af Touren har tydeligt vist, at der er behov for en stærk leder, der bestemt fortæller holdet, hvordan etaperne skal gribes an. Holdet har sejlet rundt og er spredt ud over hele feltet.

Fuglsang kan åbenlyst ikke regne med, at andre hjælper ham med den del. Nu skal han simpelthen markere sig overfor gruppen. Der er ikke plads til flere fejl.

Det bliver op ad bakke herfra for Jakob Fuglsang. Heldigvis er det her, han er bedst. Det er for tidligt at gå i panik og angribe hovedløst. Meget kan stadig ændre sig. Men Astana-kaptajnen er under pres, for der er pludselig langt op til det podie, der i virkeligheden er den store ambition.