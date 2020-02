Michele Ferrari er gift for cykelsporten. Og enhver mulig forbindelse eller relation til Ferrari er ren gift for Jakob Fuglsang.

Så simpelt kan kagen egentlig skæres, efter Politiken, DR og norske VG søndag aften har løftet sløret for en hemmelig rapport bestilt af cykelsportens uafhængige antidopingenhed, Cycling Anti-Doping Foundation (CADF).

I rapporten, som et eksternt firma har udarbejdet, kædes dansk cyklings største stjerne sammen med en af sportens mest brodne kar.

Dopinglægen Ferrari, som er udelukket fra al sport på livstid på grund af sit systematiske dopingarbejde med Lance Armstrong og det hedengangne US Postal-hold.

»Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram,« lyder det ifølge både Politiken, DR og VG i rapporten.

Ud over efterretningerne i rapporten har de tre medier været i kontakt med 12 kilder, der samstemmende fortæller, at Fuglsang angiveligt skulle samarbejde med Ferrari.

Når det gælder Michele Ferrari, er enhver berøring og ethvert samarbejde ulovligt. Dopinglægen er så giftig, at ethvert samarbejde med italieneren kan give op til to års karantæne.

Derfor står Jakob Fuglsang nu med en særdeles grim sag på halsen, og det er afgørende, hvad Fuglsang nu gør og siger. For har han arbejdet sammen med Michele Ferrari? Det er det altafgørende spørgsmål, han vil blive afkrævet svar på, indtil han enten afviser eller bekræfter det.

Indtil nu har Fuglsang, der i sidste sæson blev dopingtestet mere end nogensinde, ingen kommentarer til en sag, som han mener 'bygger på indikationer og rygter'. Han henviser til, at det internationale cykelforbund, UCI, ikke har modtaget en sag fra CADF.

Den kan dog være på vej, hvis man skal tolke på UCIs udmelding.

»Til dags dato har UCI ikke modtaget nogen rapport fra CADF i forhold til at forfølge individerne eller holdet, som bliver nævnt. Vores forbund vil følge sagen tæt og vil tage de nødvendige skridt, som er i cykelsportens interesse,« lyder det fra UCI overfor os på B.T.

Det er bare en af flere grunde til, at Jakob Fuglsang er nødsaget til at komme ud af busken og forholde sig til rapporten, efterretningerne og den historie, de tre medier bringer. Hellere før end senere.

Jeg var selv en af dem, der både jublede og ærgrede mig, da Jakob Fuglsang sidste år først brillerede i forårsklassikerne og siden udgik i Tour de France.

Som mange andre havde jeg også momenter, hvor jeg tænkte 'det er næsten for godt til at være sandt', da Fuglsang i løbet af foråret markerede sig som en af verdens allerbedste på en cykel. Dén kategori har Fuglsang langt fra tilhørt gennem hele karrieren.

En sådan udvikling havde for år tilbage fået advarselslamperne til at blænde som det lange lys fra en modkørende. Men sådan er det gudskelov ikke i dag.

Vi er et andet sted, fordi cykelsporten og de danske ryttere øjensynligt er et andet sted. Men nu melder tvivlen sig.

Vi har været holdt for nar af én generation af cykelryttere. Også af de danske.

Viser det sig, at det største danske nuværende danske navn også har været dopet, vil det være et gigantisk tilbageskridt for troværdigheden omkring dansk cykelsport, der lige nu har en blomstrende ny generation på landevejen.

Men det er den store klinge. Den lille handler om Jakob Fuglsang. Der er lige nu ingen håndfaste beviser mod ham. Det er vigtigt at fastslå. Men der er indicier.

Fuglsangs næste træk kan blive afgørende for, hvordan denne sag udvikler sig.