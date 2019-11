Danmark skal til EM - i Danmark!

Det danske landshold er en succes. Åge Hareide er en succes!

Så simpelt kan kagen egentlig skæres, efter de rød-hvide igen-igen undgik at tabe. Til sommer kan vi opleve et dansk landshold spille en slutrunde på dansk grund. Smag lige lidt på dén. Det bliver en gigantisk sommer i fodbolddanmark!

At der er tale om en grim succes, tager vi med en aften som i aften. For landsholdet er blevet præcis som vi alle efterspurgte, da Morten Olsen gik af for tre år siden. Et landshold præget af ord som karakter, pragmatisme og kynisme.

Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group D - Republic of Ireland v Denmark - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - November 18, 2019 Denmark's Christian Eriksen poses as he celebrates after the match REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN Vis mere Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group D - Republic of Ireland v Denmark - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - November 18, 2019 Denmark's Christian Eriksen poses as he celebrates after the match REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN

Det er ord, der ikke får det til at drive ned af væggene eller giver lyst til at sætte Marvin Gaye på telefonen. Men det er også ord, som gør det vanvittig sjovt og interessant at følge det danske landshold hver anden sommer.

Det danske landshold har ikke fået nye venner i løbet af den EM-kvalifikation, der gudskelov sluttede lykkeligt med et enkelt point efter en neglebidende afslutning i Irland. Mange af os sad og bandede de rød-hvide langt væk i løbet af kampen i Dublin. Men de gjorde præcis, hvad de skulle. Ikke mere. Ikke mindre.

Ville vi gerne have set Danmark bade sig igennem kvalifikationen eller i det mindste imponere en smule undervejs? Ja, for pokker. EM-billetten kom i hus på en professionel og kynisk dansk kvalifikation, men også på flere fantasiløse og middelmådige danske kampe mod modstandere, der langt fra hører til blandt Europas bedste.

Det var ikke imponerende. Det var ikke charmerende. Men sådan er det danske landshold anno 2019. De det virkelig galdt i Schweiz, på hjemmebane mod selvsamme schweizere og mandag aften i Dublin, blev det rød-hvide skind lige præcis på den lige så rød-hvide næse.

Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group D - Republic of Ireland v Denmark - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - November 18, 2019 Denmark's Kasper Schmeichel celebrates in front of their fans with a megaphone after the match REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN Vis mere Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group D - Republic of Ireland v Denmark - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - November 18, 2019 Denmark's Kasper Schmeichel celebrates in front of their fans with a megaphone after the match REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN

Vi er ikke længere Nordens brasilianere. Slet ikke. Til gengæld har Danmark et landshold, som under Åge Hareide har været en fast bestanddel af to slutrunder - ud af to mulige. Og et hold, som til sommer kan udnytte hjemmebanefordelen og evnen til ikke at tabe fodboldkampe til at gå langt.

Det gør Åge Hareide og hans landshold til en stor succes. Danske landshold måles på slutrundedeltagelser. Det samme gør landstrænere.

Her bliver det ikke bedre end det fulde hus, som holdet har sat i banken, siden Hareide overtog tøjlerne i 2016.

Det er helt sikkert både naivt og dumdristigt. Men til sommer vil jeg gerne se et dansk hold, der rider på hjemmebanebegestringens bølge.

Thomas Delaney og Kasper Schmeichel efter EM kvalifikationskamp mellem Irland-Danmark på Aviva Stadium i Dublin, mandag den 18. november 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Thomas Delaney og Kasper Schmeichel efter EM kvalifikationskamp mellem Irland-Danmark på Aviva Stadium i Dublin, mandag den 18. november 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

Jeg vil se Åge Hareide smide livrem, seler og alt andet, der holder bukserne oppe. Hverken landstræneren eller landsholdet har noget at tabe, så hvor kunne det være befriende at se, hvor meget fodbold der egentlig er i det her hold og den her landstræner.

Jeg tror, der er mere end de fleste går og tror. I hvert fald i den trup, Hareide kan vælge sine EM-spillere fra.

Det sker næppe. Men nu er Danmark med. Det åbner alle muligheder - og det giver os alle sammen lov til endnu engang at drømme om en af de somre med det danske landshold, hvor alt kan ske. For det kan det!

Til sommer venter EM-kampe i Parken. Jeg har skrevet 'smag på det' en gang tidligere. Men stik lige tungen ud endnu engang. Det bliver en gigantisk folkefest.