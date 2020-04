Bizar!

Det er det bedste ord til at beskrive tirsdag eftermiddag i dansk sport.

Her tog eliten i Danmarks to største sportsgrene med få timers mellemrum hver sin beslutning til det samme dilemma. Én sagde stop. En anden sagde kør.

Sæsonen er slut i toppen af dansk håndbold. Resten af sæsonen er aflyst, og mesterskaber, europæiske billetter og nedrykninger er fordelt. Alt sammen et par måneder inden det var planlagt. Grunden er Mette Frederiksens udmeldinger mandag aften. Udmeldinger om at forlænge forsamlingsforbuddet frem til 10. maj og helt forbyde større forsamlinger indtil 1. september.

Coronaen fik ram på håndbolden, som den har fået ram på store dele af det danske samfund i løbet af den seneste måned. Desværre!

Men i fodboldens Superliga hørte de øjensynligt noget helt andet, da statsministeren tonede frem på alle landsdækkende kanaler mandag aften. Kort efter håndboldsæsonen var blevet aflyst, slog Divisionsforeningen nemlig fast, at afslutningen på Superligaen skam skal afvikles henover de kommende uger og måneder. Genstarten finder sted enten midt i maj eller sidst i maj måned.

Så hvordan kan man tage to så forskellige beslutninger på samme tid og til det samme spørgsmål? Ja, én af årsagerne er, at Divisionsforeningen og Superliga-klubberne har læst Mette Frederiksens ord, som fanden læser biblen.

Superligaen skal færdigspilles. Koste hvad det vil. Selv om det kommer til at tage hele sommeren, og selv om det bliver et udvandet produkt uden tilskuere på de danske stadions. Derfor hørte klubber og ledere en mulighed i stedet for en begrænsning i tv mandag aften.

Divisionsforeningen begrunder beslutningen ud fra sportslige hensyn. Men det er en sandhed med modifikationer. Det handler naturligvis mest af alt om økonomi. Først og fremmest om tv-penge.

Mens de danske håndboldklubber ikke taber formuer på at stoppe sæsonen (tv-penge og matchdayindtægter er små, og klubberne får dækket store dele af lønudgifterne via hjælpepakkerne), er der mange, mange millioner på spil for klubberne i Superligaen, der i høj grad lever af sponsorater og tv-penge.

Og samtidig er der nogle tv-stationer, der har betalt penge for et produkt, de lige nu ikke får leveret.

Derfor giver det mening at gå langt for at spille sæsonen færdig. Men lad os få svesken på disken. Den skal ikke færdigspilles af sportslige hensyn, for i min optik går de sportslige hensyn fløjten, så snart der skal spilles kampe og uddeles medaljer og nedrykninger for tomme tribuner.

Det er næppe heller for os tilskueres skyld. Heller ikke selv om mange af os lige nu sidder indespærrede i huse, lejligheder og sommerhuse og tørster efter livesport og fodbold - og fodbold uden tilskuere trods alt er bedre end ingen fodbold.

Spørgsmålet er selvfølgelig, om det om halvanden måned er sundhedsfagligt forsvarligt at spille fodbold?

Er det ikke tilfældet, har Superligaen gjort regning uden (virus)vært, og så har alle planer været forgæves. Men forhåbentlig bliver det ikke tilfældet.

Næstefter at redde liv, er det vigtigste i den situation, Danmark er i lige nu, at redde arbejdspladser og virksomheder.

Og kan det redde klubber og dermed arbejdspladser at høre statsministerens ord lidt kreativt og samtidig være en smule dumstædig, er det svært at være imod.