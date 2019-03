Mikkel Hansen skal have et stort tillykke med kåringen som verdens bedste håndboldspiller. Det er i sig selv stort og imponerende – men at det er tredje gang i karrieren, han får den hæder, er en voldsom bedrift.

Kun franske Nikola Karabatic, af mange regnet som verdens bedste nogensinde, kan prale af at have vundet prisen samme antal gange, siden kåringen blev indført i 1988.

Det fortæller en hel del om, hvor vi har Mikkel Hansen i det håndboldhistoriske hierarki.

For helhedens skyld er det værd at nævne, at der er tale om en afstemning, så det er håndboldfans over hele verden, der har klikket Mikkel Hansen til tops i IHFs afstemning.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Og selvom prisen uddeles for kalenderåret 2018, skal man næppe være Sherlock Holmes for at regne sig frem til, at den danske verdensstjernes præstationer under VM i januar – altså i 2019 – nok har vejet tungt hos de personer, der har stemt.

Det skal dog ikke tage noget som helst fra Hansens ’Verdens bedste’-hattrick. Prisen er endnu et bevis på, at Mikkel Hansen er en af de allerbedste spillere, verdenen nogensinde har set.

Og er vi egentlig gode nok til at anerkende det i Danmark?

Det er jeg ikke sikker på.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Måske hænger det sammen med, at Mikkel Hansen jo ikke just er det største sludrechatol foran kameraet. Ligesom han heller ikke er kendt for en perlerække af kontante eller kontroversielle udtalelser. Som for eksempel joviale Joachim Boldsen var det, da han havde sin storhedstid.

Men vi skal passe på med at lade det mudre billedet af Mikkel Hansen som håndboldspiller. For vi er vidner til en spiller, hvis lige jeg ikke forventer at komme til at se på et dansk landshold i min levetid.

Mikkel Hansen kan noget fuldstændig unikt. Angrebsmæssigt er han fra en anden planet, når han rammer sine bedste dage. Så er verdensklasse et sølle og fattigt ord for det, han leverer.

Danskerens karrusel-håndled gør det muligt for ham at skyde i alle tænkelige og utænkelige vinkler. Om det er hop- eller standskud, så tordner han som regel bolden ind uden de store problemer. Gennembruddet på ydresiden mestrer han også. Overblikket er i en klasse for sig, og det har gjort ham til et assist-monster – selvfølgelig også på grund af en fuldstændig sublim teknik.

Hvis Mikkel Hansen har en offensiv værktøjskasse, kan vi vel godt lidt kækt sige, at de fleste andre spillere til sammenligning har deres angrebskompetencer i en tændstikæske.

Alt dette er med til at gøre Mikkel Hansens spil til den bedste propaganda, sporten har haft. Der findes ingen spiller, der nogensinde har fået håndbold til at se så elegant ud, som Hansen gør det.

I min profession skal man forsøge at undgå at gentage sig selv alt for meget, men jeg gør en undtagelse i denne omgang.

Jeg skrev det i januar i forbindelse med hans nærmest uvirkelige præstation ved VM, og jeg gør det igen nu: Som dansker skal man virkelig huske at nyde at se Mikkel Hansen spille håndbold.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det er nemlig stærkt tvivlsomt, om vi nogensinde ser noget lignende fra en håndboldspiller med dansk pas.

Så med et cv, der nu blandt meget andet tæller tre kåringer som ’Verdens bedste’ og OL-, VM- og EM-guld, fortjener Mikkel Hansen anerkendelse for en helt unik karriere. Endda en ret god sjat af den.

Det bør vi nok alle sammen være lidt bedre til at huske på.

Og så lige et råd til Danmarks Idrætsforbund. I kan godt begynde at gøre busten klar. Denne kåring er naturligvis blot en understregning af, at Mikkel Hansen skal optages i sportens Hall of Fame, når han en dag smider pandebåndet på hylden og indstiller karrieren.