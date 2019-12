Jeg skrev før kampen mod Frankrig, at det ville kræve den bedste landskamp i Klavs Bruun Jørgensens regeringstid, hvis Danmark skulle afværge fiaskoen og spille sig videre til mellemrunden.

Og den leverede landsholdet.

Det tøver jeg ikke med at konkludere.

Spillerne og Klavs Bruun var under et kolossalt stort pres. Et pres, som jeg faktisk ikke er sikker på, at alle helt forstår størrelsen af.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Alt andet end en sejr over verdens- og europamestrene ville betyde et lavpunkt til historiebøgerne, deltagelse i taberturneringen Presidents Cup, tvivl om landstrænerens fremtid i jobbet – og åbne for spekulationer om et hold i opløsning og reduktion i den økonomiske støtte fra Team Danmark.

Og så har vi altså kun nævnt nogle af de mange negative konsekvenser, en dansk deroute ville føre med sig.

Med andre ord er det en kamp, hvor de danske spillere har været maksimalt testet rent mentalt.

Landsholdet lukkede munden på skeptikerne – deriblandt denne signatur – som tvivlede på, at holdet havde psyken til at modstå presset.

Klavs Bruun & co. har i de seneste måneder fortalt omverdenen, hvordan de er et helt anderledes hold end under sidste års EM, hvor de havde rygrad som en regnorm. Særligt mentalt skulle holdet være blevet stærkere – blandt andet takket være en meget målrettet indsats og et samarbejde med en sportspsykolog.

Det så bare på ingen måde sådan ud i kampene mod Sydkorea og Tyskland, men i opgøret mod Frankrig fik landsholdet altså vist, at der var bund i udmeldingerne.

Danskerne skal have stor anerkendelse for at præstere så overbevisende, da det gjaldt allermest. Jeg sender de største roser i retningen af Sandra Toft, som vil hjemsøge de franske spillere i lang tid efter den præstation.

Også Stine Jørgensen, der fik en rystende dårlig start på slutrunden, viste sin høje klasse og demonstrerede, hvorfor Klavs Bruun har brugt små fem år på at bygge holdet op om hende.

Powerhuset Anne Mette Hansen og forsvarsgeneralen Line Haugsted skal også fremhæves.

Det samme skal landstræner Klavs Bruun så sandelig også. Han overtrumfede taktisk fuldstændig franske Oliver Krumholz på den anden bænk og bærer naturligvis også en stor del af æren for den imponerende danske indsats.

Landstræneren har været den – selvforskyldt på grund af udmeldingerne om en mulig opsigelse - der har været under det allerstørste pres i den danske lejr.

Manglende avancement ville kickstarte en masse usikkerhed omkring Klavs Bruuns fremtid, og man kunne med rette begynde at stille spørgsmålstegn ved resultaterne og udviklingen på holdet. Men Klavs Bruun viste os, at han havde ret, da han udtrykte optimisme før VM og talte om et hold i fremgang både på og udenfor banen.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Inden vi trækker klaphatten helt ned i øjnene, skal det med, at den danske triumf i høj grad skyldtes en ekstremt velspillende Sandra Toft. Og vi kan ikke regne med, at Toft bliver ved med at stå med en redningsprocent på over 40.

Vi kan heller ikke komme udenom, at de franske kvinder virkede tyngede af situationen og fortsatte det meget ustabile spil, som højst overraskende har kendetegnet deres VM.

Det skal altså med, inden vi er i gang med at udråbe Danmark til medaljekandidat.

Alt det ændrer dog ikke på, at Klavs Bruun og spillerne kan tørre angstens sved af panden og konstatere, at man stadig har mulighed for at sikre sig en plads i OL-kvalifikationen.

Første opgave er de norske ærkefjender, som venter på søndag. Det bliver selvsagt svært, og Norge er klare favoritter. Ingen tvivl om det. MEN. Jeg minder om, at Norge er alvorligt ramt af skader til denne slutrunde, og hvis Danmark nu kan ride videre på den enorme selvtillid, som holdet tankede mod Frankrig…

Ja, så er det altså ikke en fuldstændig umulig opgave.