Når man vil lege med de store drenge, risikerer man at slå sig.

Det har mange måttet sande i tidens løb, og søndag var den huskekage gjort klar til at blive serveret for Skjern, da mægtige Paris Saint-Germain kiggede forbi i Champions League-regi.

Men den ville vestjyderne ikke æde.

De danske mestre nægtede at lade sig kue af overmagten, og Skjern lykkedes faktisk med at presse Mikkel Hansen, Nikola Karabatic og de øvrige verdensstjerner til allersidste sekund. Hvor det dog endte med den forventede sejr på 26-24 til franskmændene. Men det blev en langt vanskeligere opgave, end franskmændene formentlig havde gjort sig forestillinger om på forhånd.

Det var ellers på alle måder de store mod de små i Jyske Bank Boxen i Herning, der agerede midlertidig hjemmebane for Skjern i anledningen af besøget fra den franske hovedstad. Der var klasseforskel på papiret, på fysikken og da kampen blev fløjtet i gang, var der det også i tempoet.

Til Skjerns held åbnede Emil Nielsen med et voldsomt højt niveau fra første fløjt - havde det ikke været tilfældet, ville kampen mere eller mindre være afgjort, inden de sidste tilskuere havde fået tanket op på øl og franske hotdogs og fundet deres pladser i arenaen.

Men Emil ’Stabil’ Nielsen var plankeværk 2.0 i vestjydernes bur og sørgede for at holde Skjern inde i kampen, selvom de reelt blev udspillet. Men på mirakler i målet og gedigen jysk fight holdt Skjern sig inde i opgøret.

Og søreme om ikke værterne pludselig kom foran 9-8 trods indtrykket af, at PSG var det klart bedre mandskab på banen.

Skjerns målmand Emil Nielsen under Champions League gruppekampen mellem Skjern Håndbold og Paris Saint-Germain, i Jyske Bank Boxen i Herning søndag den 14, oktober 2018.

På det tidspunkt gik det så godt, at tigeren Tigris – det er Skjerns maskot, hvis nogen skulle være i tvivl – sprang på sin cykel og tog en form for jubelrunde rundt om banen. Der kulminerede det hele. For både Skjern, Tigris og de 6.962 tilskuere.

PSG strammede dog grebet og bragte sig planmæssigt i front 12-10 ved pausen.

Der sad jeg så i pausen og forventede, at PSG ville vise klassen og sætte tingene på plads i anden halvleg, men Skjern nægtede fortsat at dukke nakken. Ja, faktisk trodsede de al logik og skød sig i spidsen med 17-15. Primært på grund af en skarp Thomas Mogensen og mere Emil Nielsen-magi.

Apropos Emil Nielsen er det værd at hæfte sig ved, at han ikke er med i den trup, som Nikolaj Jacobsen har udtaget til landsholdssamlingen senere i denne måned. Man skal aldrig lade sig overrumple af øjebliksbilleder, og slet ikke når det er Niklas Landin, Janinck Green og Kevin Møller, der holder Emil Nielsen ude af landsholdet. Men kampen var et vidnesbyrd om den store fremtid, der venter Emil Nielsen – i både klubregi og på landsholdet.

Paris Saint-Germains Sander Sagosen får rødt kort. Champions League gruppekampen mellem Skjern Håndbold og Paris Saint-Germain, i Jyske Bank Boxen i Herning søndag den 14, oktober 2018.

Nå, tilbage på halgulvet i Herning måtte Paris-træner Raul Gonzalez hive fat i redningskransen i form af 7-mod-6-spillet.

Det bragte pariserne tilbage i opgøret. Og det endte faktisk også med at blive afgørende for, at favoritterne kunne tage de to point med hjem til Paris efter en hektisk afslutning, der blandt andet bød på to røde kort, flere udvisninger og en Mikkel Hansen, som var tvunget til at hanke op i sig selv for at redde sit hold fra et pinligt pointtab i Danmark.

Og når vi nu er ved kongerigets bedste håndboldspiller, skal vi naturligvis også vende ham. Mikkel Hansen, altså. Den danske verdensstjerne lignede ikke en mand, som var 100 procent klar til kamp i første halvleg, hvor han trods masser af spilletid i angrebet mest bidrog til festen på straffekast. Og naturligvis med det overlegne overblik, som meget få spillere er i nærheden af at kunne matche.

Men jeg savnede nogle flere skud fra Mikkel Hansen. Set med danske briller håber jeg, at hans lyst til at fyre kanonen af vokser inden VM i januar.

Jeg er med på, at de spiller et helt anderledes spil i PSG end på det danske landshold, men jeg savnede alligevel at se noget af den ’gamle’ Mikkel Hansen, der kommer direkte på med sit skud.

Det gjorde han kun i få momenter, da det for alvor skulle afgøres i slutningen af anden halvleg.

Det fortæller selvfølgelig også noget om Hansens betydning, at han blev smidt på banen, da det ikke fungerede for Paris efter pausen, selvom meget indikerede, at træneren kun havde tænkt sig at slide på Mikkel Hansens ressourcer i første halvleg.

Og den mission løste danskeren, der trods alt også endte med at score syv gange - heraf fire på straffekast.

Skjern-spillerne vil sikkert være en smule bitre, fordi de virkelig havde muligheden for at stjæle et sensationelt point fra Champions League-favoritterne. Men de fortjener al mulig respekt, og jeg letter på hatten for deres præstation.

Klubben har sjasket af sted i den danske liga, hvor man senest overraskende tabte hjemme til KIF Kolding. Men søndag var der ikke noget sjaskeri over de grønblusede.

Så ganske langt fra.

Kan de holde det niveau i den resterende del af Champions League, ser det rigtig fornuftigt ud i forhold til avancement til 1/8-finalerne.