I Superligaen har AGF i mange år været kendt som 'galehuset'. I håndboldens verden er det vist et prædikat, som vi uden den store diskussion kan tatovere i panden på KIF Kolding.

Tirsdag eftermiddag har klubben fyret Lars Frederiksen som cheftræner. Det sker, efter TV2 Sport mandag kunne afsløre, at spillertruppen i januar gik til klubbens ledelse for at klage over Lars Frederiksens arbejdsindsats og mangel på engagement.

Det giver sådan set god mening, at det måtte ende med en fyring. Et så hårdt karaktermord kan en træner ikke overleve.

Men hele forløbet virker enormt mærkværdigt.

Lars Frederiksen (th.) har en lang karriere som aktiv i Kolding bag sig. Men som cheftræner nåede han kun halvnadet år i spidsen for klubben, inden han blev fyret. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Lars Frederiksen (th.) har en lang karriere som aktiv i Kolding bag sig. Men som cheftræner nåede han kun halvnadet år i spidsen for klubben, inden han blev fyret. Foto: CLAUS FISKER

For hvis vi skruer tiden tilbage til den 23. december, kunne KIF Kolding meddele, at klubben havde forlænget kontrakten med Lars Frederiksen til sommeren 2021.

Og nu – 44 dage senere – er han altså fyret. Efter en lang VM-pause, hvor spillerne har arbejdet benhårdt i træningslokalet på i endnu højere grad at implementere Frederiksens koncept.

Det er så håbløst, at man næsten mangler ord.

En kompetent ledelse har fingeren på pulsen i forhold til de ansatte og bør være bekendt med forholdet mellem spillere og træner. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at der siden efteråret har været vedholdende rygter om utilfredshed med Lars Frederiksen i spillertruppen.

Men det er måske netop det, der er det helt store problem: at KIF ikke har en kompetent ledelse?

KIF Kolding har efterhånden været præget af kaos i en årrække, og det har på ingen måde haft den ønskede effekt, at man for halvandet år siden vendte tilbage til udgangspunktet og savede 'København' af klubnavnet.

Denne farceagtige udvikling omkring Lars Frederiksen er blot endnu et bevis på de problemer og den mangel på troværdighed, som KIF Kolding slås med – og har gjort i flere sæsoner. Og det gælder både inde på banen og på kontorgangene.

Det er ikke en overdrivelse at sige, at klubben er flere kilometer fra tidligere tiders storhed.

Lars Rasmussen, tidligere assistenttræner, er blevet forfremmet til cheftræner i KIF Kolding efter fyringen af Lars Frederiksen. Foto: Claus Fisker Vis mere Lars Rasmussen, tidligere assistenttræner, er blevet forfremmet til cheftræner i KIF Kolding efter fyringen af Lars Frederiksen. Foto: Claus Fisker

Jeg synes, at et veltrimmet KIF Kolding klæder toppen af dansk håndbold, men lige nu kan det være meget svært at se, hvordan Danmarks mest vindende klub skal tilbage i 'forreste række', som de selv formulerer deres ambitioner.

Der venter i hvert fald en kæmpe opgave for den nye direktør Christian Phillip, som havde første arbejdsdag den 1. februar.

Paradoksalt nok har Phillip selv udtalt, at hans vigtigste opgave som ny KIF-frontfigur er 'at få genskabt tilliden til klubben'.

Det kan direktøren så forsøge på at gøre nu, hvor klubben har fyret Lars Frederiksen. 44 dage efter man forlængede kontrakten med ham…