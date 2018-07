Kevin Magnussen har indtil nu haft en forrygende sommer. Efter nedturen i Monte Carlo og Montreal, hvor Haas VF18-model tydeligvis ikke følte sig hjemme, har han scoret point i de tre seneste løb. For lige at sætte præstationen i perspektiv: Bortset fra danskeren var det kun Ferrari-kørerne Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen, der scorede point i både Frankrig, Østrig og England.

Hos McLaren tog Magnussen i 2014 point i fem løb i streg, men sommeren 2018 markerer alligevel en nyfunden stabilitet i hans Formel 1-karriere. Der er forskel på at cruise sig til point i et topteam (det var dengang!) som McLaren og fighte sig til dem hos det lille outsider-hold Haas.

De tre seneste baner har passet udmærket til Haas-raceren, men Hockenheim falder ikke umiddelbart i samme kategori. Jo – der er flere af de highspeed-kurver, hvor VF18 traditionelt brillerer, men der er også en par langsomme sving, hvor den ikke imponerer.



Haas-ingeniørerne har i de seneste uger arbejdet hårdt for at forstå, hvad der gik galt i de langsomme sving i Monte Carlo og Montreal. Man føler, man har fået en bedre forståelse af bilens svagheder, og man tror på, man kan justere sig ud af dem i Hockenheim. Jeg er spændt på om de har ret – og om man ved at sætte fokus på banens langsommere sving kompromitterer bilen i de hurtige kurver, som Hockenheim også har.

Banen har også en lang langside, som jeg tror vil give Haas (og de andre teams med Ferrari-power) en fordel. Det er gået lidt under radaren de seneste uger, men jeg tror faktisk, at Ferrari-motoren nu er på niveau med Mercedes – mindst!



Tyskerne har lige siden det nuværende reglement blev indført i 2014 nydt et betydeligt hk-overskud, men Ferrari har skridt for skridt kæmpet sig tættere på. Med den seneste update af Ferrari-motoren, der blev introduceret i Canada i begyndelsen af juni, er italienerne kommet på niveau med Mercedes, og måske endda kommet en lille smule foran. Den stærke motor vil betyde meget på den lange Hockenheim-langside, der ender i et hårnålesving med gode overhalingsmuligheder.

Jeg er også spændt på brændstof-forbruget i den nye Ferrari-motor på Hockenheim. Her tilbringes langt mere end halvdelen af en omgang med speederen i bund, og en ’økonomisk’ kørestil er derfor en fordel. Magnussen plejer at være god til at økonomisere med de 105 kilo brændstof hver kører har til rådighed, og det kan give ham en fordel på søndag.



Pirelli udbyder i Hockenheim dæktyperne medium, soft og ultrasoft. Det er samme udbud som i Kina, hvor Magnussen ikke havde en af sine bedste 2018-weekender, men fire måneder senere har Haas-teamet samlet betydelig mere erfaring med dækkene.

Alt i alt er der derfor lagt op til flere VM-point til Kevin Magnussen og Haas i Hockenheim. Romain Grosjean i den anden side af pit-garagen skal også gerne i top-10, og jeg ser frem til at han som i Silverstone for 14 dage siden presser danskeren under kvalifikationen.

Og at han undlader at ramme sin teamkammerat på første omgang.