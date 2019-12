Hvordan definerer man verdens mest triste fest? FC København gav et bud på det med nederlaget mod Malmö FF.

Dårlig fodbold, chancefattige og helt uden kontrol var FCK. Men alligevel videre i det Europa, som betyder så meget for manager Ståle Solbakken, klubbens identitet og fansene.

Det forlyder omkring FC København, at det hele går lidt i stå inden de afgørende kampe i Europa. Mest kvalifikationskampene til gruppespillet. Der holdes lidt mere på pengene i administrationen, og der tænkes en ekstra gang over mulige investeringer.

Europa betyder alt i klubben. Det mindset har Ståle Solbakken stået for. Nordmanden elsker international fodbold. Hans 4-4-2 er skabt til det, træningen på Jens Jessens Vej er skræddersyet med det for øje og samtlige spillerindkøb er vurderet i forhold til spillernes europæisk potentiale.

FC Copenhagen's Sotirios Papagiannopoulos, Andreas Bjelland and Dame N'Doye and Malmö FFs Behrang Safari, Arnor Traustason and Soren Rieks, during the Europa League Group B match in Copenhagen, Denmark, Thursday Dec. 12, 2019.

FCK-fans har også taget det til sig. De skal høre for den manglende fejring af mesterskaber, men jubelbrølene, da Rosenborg i 2010 blev trædesten ved indgangen til Champions League, eller da Atalanta blev sendt hjem inden gruppespillet i Europa League sidste år, runger stadig i hjørnerne af Telia Parken.

Sådan et brøl var svært at klemme ud på en helt igennem sløj torsdag aften, hvor FC København ikke formåede overhovedet at kontrollere en kamp mod Malmö FF, som allerhøjst må vurderes som på niveau med københavnerne - nok et niveau under, hvis man tager alt i betragtning.

Men med Dame N’Doye langt fra sin topform, Viktor Fischer søgende efter sine toppræstationer og anfører Carlos Zeca i karantæne var FC København middelmådige og helt uden bid.

De har selv sat standarden. Det handler om Champions League og mesterskaber. Det første forsvandt i en armløs straffesparkskonkurrence i midten af august, mens det sidste blev tromlet godt og grundigt ned i den midtjyske muld i midten af november.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sådan kunne man hurtigt konkludere, at københavnernes sæson allerede var overstået og havde været en fiasko, men det ville alligevel være forkert.

For de hænger i med neglene i Superligaen, og med Dynamo Kievs kiks mod Lugano har FC København sneget sig ind i en verden, hvor man kan parres og måles med klubber som Leverkusen, Inter, Ajax og Manchester United.

Det er den verden, hvor manager Ståle Solbakken føler sig bedst tilpas. Nordmanden mener, at han er den eneste, der for alvor går op i Europa i dansk fodbold, mens andre er for optaget af andedammen, som nordmanden sagde i weekenden.

Det er ikke helt rigtigt. For kigger man på strategierne i Brøndby og FC Midtjylland, er ambitionerne europæiske. Men for konkurrenterne er Europa drømme og målsætninger.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

For FC København er det så meget hverdag, at Europa League er et skuldertræk og semi-tarvelige torsdagskampe, indtil de går videre til knald eller fald-kampene i foråret.

Det er nu sket igen, og FC Københavns efterår med visse spillemæssige problemer vil nu alligevel blive husket som en lille succes. En flad en af slagsen godt nok.

FCK kan nu se frem til et forår i Europa. De vil glæde sig til en vinterpause, hvor de skadede spillere kan komme i form, og hvor systemet har sat sig hos de nyeste.

Og så skal københavnerne altså igen spille europæiske knald eller fald-kampe. Det er en fin bedrift - uanset hvor gråt det har været undervejs.