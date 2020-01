Jan Bech Andersen er under pres lige nu.

Brøndbys rigmand og ejer sidder i et dilemma, hvor han på den ene side godt kunne tænke sig, at der også var andre penge end hans egne i Brøndby. På den anden side vil han uden tvivl gerne tækkes de mange Brøndby-fans, der har stået bag ham - også når det på papiret var allersværest.

Og det er de fans, der lige nu kraftigt demonstrerer på Vestegnen med bannere imod Red Bull og den østrigske energigigants mulige indtog i deres hjerteklub.

Længe har rygterne svirret på Vestegnen om, at klubejer Jan Bech Andersen var på markedet for at finde et par jakkesæt eller flere med dybe lommer til at hjælpe med Brøndby-projektet.

InsideBusiness, det danske medie med det internationale navn, afslørede for første gang for lidt over en uge siden, at Brøndby var i dialog med en gruppe udenlandske investorer.

Siden fortalte samme medie, at Red Bull-koncernen var en af de investorer, der ønskede at træde ind i Brøndby. Jan Bech Andersen afviste selv at have været i kontakt med Red Bull, men det ændrer ikke på det faktum, at Brøndbys seneste regnskab ligger på et skrivebord et sted i Østrig. Udleveret af Brøndby selv.

Det regnskab er også i andre mulige investorers hænder, og i hvert fald i en måneds tid har en af Brøndbys største kreditorer Nordea været opmærksomme på, at noget var under opsejling i Brøndby. Om det også ender med et nyt pengebekendtskab i klubben, må vi så vente og se.

Brøndbys fans er lige nu blevet præsenteret for deres værste mareridt. Red Bull står for mange blå-gule fans for alt det, som de ikke holder af ved fodbold.

De er på barrikaderne, og jeg er ikke så meget i tvivl om, at Jan Bech Andersen noterer sig den larm, som Brøndby-fans lige nu laver i demonstration mod Red Bull.

Jeg tror simpelthen ikke på, at Jan Bech Andersen kommer til at gøre Brøndby til en Red Bull-klub, som vi kender dem fra Leipzig, Salzburg og New York blandt andet. Han vil ikke være kendt som manden, der ødelagde Brøndby.

Så har han det nok bedre i den frelser-rolle, som han siden 2013 har indtaget i Brøndby. Og det er altså her, presset dukker op.

Brøndbys regnskab for 2019 ventes at vise et underskud på mellem 75 og 79 millioner kroner, og ifølge Børsen har Brøndby siden 2014 tabt lidt over 275 millioner kroner. Det er meget - også for en mand med Jan Bech Andersens pengetank.

Derfor forstår jeg godt, hvis han ønsker at få flere til at bidrage til festen. Men hvad hvis de eneste, der vil bidrage, er nogen, som samtidig vil ændre markant i hele klubbens opsætning eller gøre Brøndby til en decideret ‘feeder club’?

Ja, så tror jeg faktisk, at Jan Bech Andersen hellere selv hælder nogle flere millioner i klubben, end han risikerer at blive kendt som Vestegnens helt store skurk.

De kommende uger - måske måneder - vil nok vise, hvad der ender med at ske i Brøndby, når der i første kvartal af 2020 skal gennemføres en aktieemission på op mod 156 millioner kroner.

Jan Bech Andersen venter nok lige så spændt som os andre på at få afklaret, hvor mange af disse millioner der skal overføres fra hans personlige konto.