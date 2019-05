Daniel Wass og Riza Durmisi er tilbage på det danske landshold efter et år, hvor de har været 'dem, de andre ikke må lege med'.

Kvalitativt ligner det et løft til Åge Hareides mandskab, selv om de næppe starter inde i de kommende EM-kvalifikationskampe.

Især offensivt, hvor både Wass og Durmisi indeholder noget, deres direkte konkurrenter ikke formår, står landsholdet med ét lidt skarpere.

Wass og Durmisi er tilbage efter et år langt ude i kulden. De blev begge vraget til VM og var begge både skuffede og uforstående over landstrænerens beslutning.

Ser man udelukkende på deres fodboldmæssige kvaliteter, var det svært ikke at dele dén undren.

Men Åge Hareide stolede ikke på de to. Selv om han kun sagde det indirekte, var det svært at overse, at landstræneren anså Daniel Wass' gentagne afbud som illoyale, mens Riza Durmisi ikke havde landstrænerens tillid. Slår man på vandrørerne, lyder det til, at de øvrige landsholdsspillere langt hen ad vejen delte Hareides opfattelse.

Nu bliver det interessant at se, hvordan en meget harmonisk landsholdstrup tager imod de to.

Både landstræneren og spillerne har igen og igen lovprist sammenholdet og roen i og omkring truppen. Nu kan den måske blive sat en smule på prøve.

Vi skal ikke gøre Daniel Wass eller Riza Durmisi til problembørn. For det oplever jeg dem ikke som. Men de passer måske heller ikke som hånd i handske i en meget strømlinet landsholdstrup, hvor Simon Kjær og Kasper Schmeichel har meget at sige.

Åge Hareide slår på, at der skal være plads til forskelligheder – og på, at uenigheder ikke må vare evigt. Det kan man kun bifalde. Især på et landshold, der til tider har savnet lidt farver og lidt kant.

Nu kan man håbe, at både Wass og Durmisi kommer landsholdet og landstræneren lidt i møde og viser, at de vil være med uden forbehold. Og at det samme gælder den anden vej rundt.

For kan Daniel Wass og Riza Durmisi blive 100 procent integreret i rødt og hvidt igen – både socialt og spillemæssigt – får Danmark på sigt et lidt stærkere og lidt mere spændende landshold.