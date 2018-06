KOMMENTAR

Nizhny Novgorod, her kommer danskerne!

Det danske landshold gjorde det. De slog sig videre ved VM. Søndag aften er Danmark i en 1/8-finale for første gang siden 2002. Det er historisk!

Nu venter Kroatien efter alt at dømme på Åge Hareides hold i den russiske provinsby Nizhny Novgorod. Et godt hold? Ja, for pokker. En uoverkommelig opgave. Nej, på ingen måde.

Det danske landshold har nu indfriet det succeskriterie, de selv har opstillet – og vel egentlig også de forventninger, de fleste af os andre har haft. Flueben ved den – alt herefter er bonus og flødeskum på kagen. Det er en god fornemmelse.

En god fornemmelse giver det også, at det danske hold selv sørgede for at hale 1/8-finalen i land. De fik al den hjælp, de skulle bruge fra Perus sejr over Australien. Men den hjælpende sydamerikanske hånd viste sig heldigvis unødvendig. Christian Eriksen og co. sørgede selv for at løbe over målstregen med en disciplineret og hårdarbejdende indsats mod en flok franske spillere, der allerede havde booket deres billetter til den næste runde.

Er ’disciplineret’ og ’hårdtarbejdende’ sexede ord. Nej, ikke helt vel? Og det var da heller ikke euforiserende, hvad det danske landshold præsterede i en underlig kamp præget af det faktum, at Australien tidligt udspillede sin rolle mod Peru – og ikke mindst af, at uafgjort var et særdeles brugbart resultat for begge parter. Også franskmændene, der nu har vundet puljen.

Det var klogt, det var beregnende og det var nødvendigt. Men man forstår godt de mange neutrale fans på Luzhniki Stadion, der gav sig til at buhe af kampen. Det var en af den slags, hvor ingen rigtig ville vinde. Heller ikke danskerne.

Får den slags VM-feberen helt i top? Det gør den nok ikke. Men lur mig om det ikke alligevel bliver et feberramt Danmark, der om fem dage samler sig foran en af de store kampe i den danske fodboldhistorie. Blot én gang tidligere har de rød-hvide været længere ved et VM. Det siger alligevel noget.

Smagen i munden er derfor væsentligt bedre, end den var forleden efter kampen mod Australien. Det danske VM-hold har endnu ikke begejstret nogen. Men de har vist en kynisme og en vilje, der måske kan sende et på papiret bedre hold ud i tovene.

Det samme kan Åge Hareide måske… Stor respekt til landstræneren for at turde ryste posen. Jeg havde stemplet Hareide som mere konservativ, men han brød ud af rollen med sin startopstilling og viste sig risikovillig på den gode måde. ’AC’ på den defensive midt i stedet for Lasse Schöne gav god mening med en sublim spiller som Antoine Griezmann løbende rundt i mellemrummet mellem det danske forsvar og midtbanen. Og Mathias ’Zanka’ Jørgensen beviste, at han naturligvis har klassen til dette niveau, så den rokade gav ikke uro i maven.

Det gjorde det bestemt heller ikke, at landstrænerens tålmodighed med Nicolai Jørgensen var løbet ud. I hvert fald for en stund. Andreas Cornelius gav det danske spil en ny dimension, og den store Atalanta-angriber skal også starte, når 1/8-finalen venter. Cornelius viste mere pondus, mere sult og mere næse, end Jørgensen har gjort – og det er præcis, hvad det danske landshold behøver. Også i en alt eller intet-kamp.

Sådan én venter på søndag. Heldigvis!