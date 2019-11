De ville nok ønske, at det bare havde været en weekend med Bernio, men Verhagen hænger stadig i fingerspidserne mellem Viborg FF og ikke mindst sportschef Jesper Fredberg.

Sagen om Danmarks største fodboldmysterium Bernio Verhagen er noget af det mest fjollede, jeg har set i dansk fodbold.

En 25-årig hollænder, der indtil februar i år kun havde spillet amatørfodbold, inden han så fik korte kontrakter i Dinamo-Auto Tiraspol fra Transnistrien i Moldova, Cape Town City FC i Sydafrika og Audax Italiano fra Chile.

Ikke et eneste af stederne fik han en kamp. Han blev faktisk slet ikke registreret i nogle af de tre klubber. Og så endte han i Viborg. Først præsenteret som ‘lynhurtig’ og ‘en stærk spiller’ af Jesper Fredberg, siden nedjusteret af samme sportschef til en form for tjeneste for at pleje et netværk, så Viborg ‘får mulighed for at tiltrække andre spillere’.

På det tidspunkt havde Fredberg muligvis set eller hørt om Bernio Verhagen på træningsbanen i Viborg, hvor han ifølge vores oplysninger skulle have vist et rystende lavt niveau og af nogen betragtes som en af de dårligste fodboldspillere, der er mødt ind på Viborgs træningsanlæg.

Men det er agent-tjenesten, der skubber sagen fra det skøre til det beskidte - og giver et indblik i en grim fodboldverden.

Det er ikke første gang, at en sportschef gør en agent en tjeneste. Heller ikke i Danmark. Flere danske klubber stoler på agenter i netværket, når der hentes spillere. For scoutingafdelingerne er bare ikke store, når klubberne ikke hedder FC København, Brøndby og FC Midtjylland.

Men hvor andre sportschefer maler et værelse hos svogeren mod at få sat fire lamper op i stuen, har Jesper Fredberg ansat sin kammerats specielle søn. Som så har sat ild til bygningen.

Foto: Viborg FF's hjemmeside Vis mere Foto: Viborg FF's hjemmeside

Nu er det spændende, hvad Viborg FF gør herfra. For klubben har med fredagens pressemeddelelse sluppet taget i Bernio Verhagen og ladet ham falde til jorden - hvis de altså kan få ham fyret. Som jeg ser det, er det nu Jesper Fredberg, der hænger og dingler mellem direktørens og bestyrelsens skuldre.

En sportschef, som henter en helt åbenlyst ukvalificeret spiller uden overhovedet at sikre sig bare en eller anden form for kvalitet, som ville kunne ses på bare en enkelt prøvetræning. For så derefter at lyve om, at Verhagen har været til prøvetræning i klubben først.

Det er ikke bare sløset arbejde - det tegner et billede af en mand, der lader sig styre for meget af agenter.

Og når hverken Jesper Fredberg eller Bernio Verhagen vil fortælle, hvilket agentnetværk der skulle åbne det slaraffenland af muligheder for Viborg FF, så kan man ikke tænke andet end, at der her er gang i noget helt forkert.

Det finder vi nok ud af inden for de næste par uger.