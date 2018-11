Tallene taler sit tydelige sprog.

Siden Brøndby og FC København mødtes første gang i denne sæson for snart tre måneder siden, har de blå-gule efter en fin sæsonstart vundet to Superliga-kampe (begge i Nordjylland, red.), ikke formået at holde hverken buret rent eller vinde på hjemmebane - og samtidig er de gledet fra toppen af tabellen ned til en øjeblikkelig niendeplads.

Er det acceptabelt for nogen klub med en top tre-målsætning? Nej. Er det acceptabelt for Brøndby? Slet ikke.

Ret skal være ret. Holdet, der for bare få måneder siden var snublende nær et dansk mesterskab, spillede ikke nogen dårlig kamp, da FC København snuppede derbysejren i sidste øjeblik. Men de har bestemt spillet bedre kampe i et problemfyldt efterår.

FCKs Dame N'Doye og Brøndbys Paulus Arajuuri under superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018.

Som tingene er lige nu, er Brøndby nede i det hul, vi har set klubben befinde sig i lidt for mange gange i løbet af de seneste år.

Under Kent Nielsen, Henrik Jensen, Auri Skarbalius og Thomas Frank. Sådan er mekanismerne på Vestegnen og i så stor en klub.

Tingene bliver selvforstærkende og hullet bliver hurtigt meget dybt og meget svært at kravle op af. Det lugter lidt for meget af ’gamle dage’.

I sidste sæson så vi, hvordan en klub som Brøndby i gode tider kan gå på vandet båret oppe af succes, eufori og selvtillid. Men i dårlige tider rammer den modsatte effekt.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det er vildt at tænke på, at et Brøndby-hold med den samme træner og mange af de samme spillere for et halvt år siden var ubesejret 27 kampe i træk. Men det viser meget godt, hvordan selv mindre forandringer kan skabe enorme omvæltninger på et fodboldhold.

I midten af de store omvæltninger står Alexander Zorniger. Det var ham, der helt fortjent fik en stor del af roserne, da det hele kørte i olie i sidste sæson. Også fra min pen. For det, han gjorde i sine første to sæsoner i Brøndby, kan på ingen måde undervurderes.

Nu får tyskeren også en stor del af skylden for, at det går den anden vej. Og igen er det helt på sin plads. Zornigers spille- og ledelsesstil er særdeles sårbar, når medvind bliver til modvind. Ja, måske er den ligefrem et problem.

Nu har Zorniger fem Superliga-kampe inden vinterpausen til at få vendt skuden. Og det bør der være fine muligheder for. Et program med AGF, Sønderjyske, Hobro, Vejle og Vendsyssel er på papiret ikke skræmmende.

Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger under superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018.

Men et nemt program rummer også faremomenter. For hvad hvis skuden ikke vender? Ja, så bliver på papiret nemme kampe mod mindre klubber og oprykkere pludselig ubehagelige for en cheftræner, der alt andet lige efterhånden er under et vist pres.

Jeg ser stadig Alexander Zorniger som en særdeles stærk mand i Brøndby. Og graver han sit hold op af hullet, kan han være endnu stærkere efter nytår, når Ebbe Sand har afløst Troels Bech i sportsdirektørstolen.

Det skifte bør alt andet lige give tyskeren mere albuerum og en endnu mere gennemtrængende stemme på Brøndby Stadions gange.

Derfor bliver den kommende halvanden måned op til vinterpausen særdeles vigtig og tilsvarende interessant at følge. For Brøndby i almindelighed og for Alexander Zorniger i særdeleshed.