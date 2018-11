En sejr i Wales, en gruppesejr i Nations League og en forbedret chance for en billet til EM… Det ruller for det danske landshold. Og det ruller i så høj en grad, så det ikke er helt ublu at drømme store drømme.

Åge Hareide og hans hold har nemlig fat i noget rigtigt. Det viser resultaterne med al ønskelig tydelighed.

Ser vi bort fra straffesparksnederlaget til Kroatien under VM og vikarlandsholdets strabadser i september, har de rød-hvide ikke tabt en landskamp i over to år. Og der er vel at mærke spillet 23 af slagsen, siden Montenegro spændte ben i oktober 2016.

Det kan måske synes inferiørt, men det er stort for Danmark at rykke op på A-niveauet i Nations League. Op blandt de 12 bedste nationer i Europa. Men lige nu er det bestemt også der, Eriksen, Schmeichel og alle de andre hører til.

For to år siden var det Wales, der var i en EM-semifinale. Hvem siger, det ikke er Danmark, der er dér om to år?

Det foregår ganske vist mere med øl- end champagnebold, men det danske landshold er blevet et af de hold, som er noget nær uslåeligt, og som samtidig kan vinde også på de lidt sværere udebaner.

Fredag aften vandt Danmark 2-1 ude over en nation, der for bare to år siden var i en EM-semifinale. Efter kampen sad Wales’ landstræner, Ryan Giggs, på sit pressemøde og kaldte Danmark et mandskab, som hans hold ‘skal lære af’.

Det forstår man godt. For det danske landshold er både effektive og ekstremt svære at kyse. Der er i det hele taget en ånd på og omkring holdet, som oser af styrke, rutine og vi-får-arbejdet-gjort-attitude.

Derfor er det også svært at se Danmark misse kvalifikationen til EM. Ikke mindst med tanke på, at der nu findes flere muligheder for at finde vejen dertil.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Det skal vi glæde os over. Præcis som vi skal glæde os over de positive udsigter, der er for et hold, som oven i købet har fremtiden for sig.

For to år siden var det Wales, der var i en EM-semifinale. Hvem siger, det ikke er Danmark, der er dér om to år? Det er et spændende og ikke helt utænkeligt scenarie, som tingene går nu.