Brøndby har tabt sæsonen på gulvet. Andet er svært at påstå efter en sæson med dårlige resultater, en trænerfyring og en top-3-målsætning, der hænger i den tyndest mulige tråd inden Superligaens to sidste runder.

Men – og ja, sådan ét findes lidt endnu – sæsonen 2018/19 kan stadig nå at blive grebet med en feberredning. Snupper Brøndby pokaltitlen fredag aften, kan klubben pludselig se sig selv i spejlet og endda stå tilbage med følelsen af, at de har fået det maksimale ud af en resultat- og spillemæssigt mislykket sæson. Det er en mulighed, de tørster efter at udnytte på Vestegnen.

Derfor – og fordi der er både en titel og en europæisk plads til vinderen – har Brøndby mest på spil, når FC Midtjylland byder op til pokaldans i Parken. Modsat midtjyderne har de blå-gule nemlig ikke sikret sig europæisk fodbold efter sommerferien.

Inden denne sæson startede, havde mange Brøndby som mesterskabsfavorit. Holdet spillede fremragende fodbold i størstedelen af den foregående sæson, hvor pokalen kom tilbage til Vestegnen, og mesterskabet var marginaler og sekunder fra at gøre det samme. Men sådan gik det ikke. Flere nøglespillere rejste, og Alexander Zorniger sled spilleglæden og inspirationen ud af de øvrige i løbet af efteråret.

(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Siden tyskeren i februar fik sparket, har de blå-gule været et skib uden kaptajn. Der er en sportslig ledelse, javist. Men manden, der skal føre de fine strategier ud i livet, lader vente på sig. Selv om det 'kun' er tre måneder siden, Zorniger blev fyret, har Jan Bech Andersen og hans sportslige ledelse jagtet en ny cheftræner i et halvt års tid. Indtil videre uden held. Nu er den deadline, Brøndby gav sig selv, overskredet flere gange. Det er alt andet lige ikke imponerende ledelsesarbejde.

Spillerne går nu ind til pokalfinalen med en stor uvished. Hvem bliver den næste træner? Hvilke spillere skal ud? Og hvem bliver en del af dét nye Brøndby-projekt, som med lidt godt vilje kan blive kickstartet fredag aften? Bliver det til sejr, kan Brøndby nemlig vejre morgenluft, mens et nederlag vil sætte streg under sæsonens tristesse.

Noget nyt projekt er ikke på trapperne hos finalemodstanderen FC Midtjylland. Her handler det mere om at komme tilbage til de dyder, der har bragt så gode resultater med sig de sidste par år.

Trods storsejren over FC Københavns nykårede mestre forleden har Kenneth Andersen ikke slået benene væk under os, siden han greb tøjlerne fra Jess Thorup i efteråret. Ulvene gik sukkerkold i løbet af foråret, og nu skal der en pokaltitel til, hvis sæsonen skal hæve sig fra 'godkendt' til 'god'.

(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

FC Midtjylland gik efter 'The Double'. Den gik ikke i år, men står midtjyderne på to sæsoner tilbage med et mesterskab, en pokaltitel og en DM-sølvmeldaje, vil det bare konsolidere deres plads som en absolut topklub i dansk fodbold.

FCM har endnu til gode at vinde en pokaltitel i klubbens 20-årige levetid. Sker det fredag, er pladen fuld, og selvforståelsen i Herning, Ikast og omegn vil på fortjent vis få endnu et nøk opad.

Sidste år kæmpede Brøndby og FC Midtjylland om mesterskabet. Sidste sommer drillede de hinanden.

Nu krydser de to meget forskellige klubber klinger igen i en kamp med masser af undertoner og perspektiver. Det bliver et brag af en pokalfinale!