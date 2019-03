Bindegalt!

Et bedre ord findes ikke i ordbogen til at beskrive det vanvid, der udspillede sig de sidste 10 minutter af en kamp, hvor Danmark var død og begravet, men fandt en skovl på bunden af kisten og gravede sig fri mod alle odds.

Da schweizeruret rundede 84 minutter var de rød-hvide nede 0-3. Da dommeren fløjtede af stod der 3-3 på måltavlen!

Det burde ikke kunne lade sig gøre, men de rød-hvide kan åbenbart ikke tabe. En genopståelse som den i Basel tirsdag aften er en påskedag værdig! Og nu er EM et godt skridt nærmere, efter et point i den kamp, der bør blive kvalifikationens sværeste.

Det var ellers så skidt, inden det blev så godt. Spillet var uinspireret i store dele af kampen, og offensiven var tandløs som en nyfødt frem til de sidste minutter, hvor det hele eksploderede i en dansk chance- og målrus. Efter Schweiz i begyndelsen overlod spillet til de danske gæster, var det som om hjemmeholdet fik gennemskuet det danske hold. Herfra blev det først rart at være dansk i Basel, da uret nærmede sig 90 minutter. Da det gik over tid, blev det en decideret fornøjelse.

Pointet i Schweiz bør være mere end bare et point værd. Det bør give landsholdet en følelse af udødelighed, som kan blive guld værd, hvis den behandles ordentligt.

Men, men, men... Selvfølgelig skal det ikke i glemmebogen, at Hareides hold var helt på r..... i 83 minutter. Det blev først godt, da landstræneren skiftede ud og der gik cirkus og nerver i den.

Åge Hareide er stædig. Det har været tydeligt siden hans første tid i jobbet. Han holder fast i de spillere, han stoler på - og de spillere, der har vist ham og holdet loyalitet. Men måske er han lidt for stædig, når det gælder enkelte spillere. Nicolai Jørgensen får flere chancer af landstræneren, end han tilspiller sig på banen. På samme måde kan det til tider være vanskeligt at gennemskue, hvad en spiller som Jens Stryger Larsen egentlig giver den danske offensiv.

Landsholdet kan tage fra årets første kvalifikationskamp med et stort smil på læben. Men de skal også hjem og tænke sig om. Og måske skal Hareide hjem og åbne værkstedet. For næste gang går det næppe at være fraværende i 90 procent af en landskamp.

Det gjorde det denne gang, og landsholdet kan nu prale af at være ubesejret i 26 kampe i træk.

Det er bindegalt!