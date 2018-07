Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen står som bekendt fast på en stram udlændingepolitik, men hun har ikke styr på sit parlamentariske grundlag.

Alternativets formand Uffe Elbæk peger på sig selv som statsminister, og nu kommer der også skarpe krav fra De Radikale.

Til gengæld for at støtte Mette Frederiksen som statsminister, kræver de, at hun dropper sit ønske om at stoppe al spontan asylbehandling ved grænsen og i stedet går efter en fælles europæisk løsning.

»Spørgsmålet om asyl står og blinker som en lakmusprøve på, om man vil løse europæiske problemer sammen med de andre EU-lande eller gå enegang«, siger den radikale leder Morten Østergaard til Politiken.

Alternativet og Enhedslisten bakker op. Pernille Skipper mener, at asylstop og danske lejre uden for Europa er »umenneskeligt«.

I en Gallup-måling i Berlingske 14. juni pegede et flertal på flygtninge og indvandrere som vigtigste emne for en ny regering. Fire ud af ti mente, at Mette Frederiksen er en lige så stærk garant for stram udlændingepolitik som Lars Løkke Rasmussen.

Mette Frederiksen skal have ros for at have samlet sit parti om en stram udlændingepolitik, der kan hjælpe flere i nærområderne og begrænse druknedøden i Middelhavet. Men det bliver mere og mere uklart, hvordan hun vil regere, hvis hun får mulighed for at blive statsminister, med et parlamentarisk grundlag, hvor kun SF er loyale.

Sandsynligheden for, at der kan skabes enighed i EU er meget lille. For eksempel siger Ungarns premierminister Victor Orban, at Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Østrig er enige om, at EU's ydre grænser skal styrkes og at asylansøgninger skal behandles udenfor EU.

Danmark bør fastlægge sin egen udlændingepolitik, som der er flertal for i det danske Folketing. Det skal ikke overlades til embedsmænd i Bruxelles, og vi skal heller ikke vente på, om vidt forskellige EU-lande måtte blive enige om nogle kvoter, som mange lande sikkert alligevel ikke vil overholde.