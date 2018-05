Mandag var en rigtig møgdag for alle de mennesker, som synes, at de er i deres gode ret til at ræse ud af motorvejen upåagtet, hvad loven tillader. Der besluttede Landsretten sig nemlig for - som Byretten også havde bestemt - at cirka 5.000 bilister skulle betale de fartbøder, som de havde fået på Lyngby Omfartsvej og Helsingørmotorvejen ved København i løbet af sommeren 2015.

Hvorfor har de ikke betalt de bøder for længst, spørger den uvidende? Jo, det skyldes den særlige fornuftsblottede æselstædighed, som man kun finder hos helt små børn, svært demente personer og danske bilister.

I 2015 var der vejarbejde på de omtalte strækninger. Der var også skilte, der med flotte talværdier indikerede, hvor hurtigt man måtte køre.

Men angiveligt så sad de 5.000 bilister og småsov med 120 kilometer i timen, mens de blæste forbi en række arbejdsmænd, der undgik døden med nød og næppe. Så de så slet ikke nogen skilte, før de blev blitzet af en lille fiks fartkontrol.

I bøderegnen og bagklogsskabens klare lys, så ævler bilisterne nu om, at alle disse skilte jo måtte være blevet vendt på hovedet, forsvundet, gemt bag træer eller bortført af rumvæsener.

Særligt nidkær er en freelancefotograf ved navn Claus, som DR talte med mandag. Han vil have sagen i Højesteret, og hvis det ikke går, så vil han have sagen for i Strasbourg. Formodentlig mener han Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som ellers beskæftiger sig med folkedrab og den slags.

Men domstolen må oppe sig, fordi Claus har fået frakendt sit kørekort betinget. Blæse være med sagsgange om giftgasangreb, klyngebomber og politiske henrettelser! Claus har fået en fartbøde.

Claus siger selv, at han ikke kan køre bil i tre år, selvom kørekortet kun er frakendt betinget. Man må formode, at Claus har lavet andre unoder i sin bil før så. Men ikke noget, som Menneskerettighedsdomstolen ikke kan se igennem fingre med, forstås.

Jeg har selv kørt bil på den samme strækning i det konkrete tidsrum. Jeg fik ingen bøde. Jeg kan ærlig talt ikke huske, om jeg så nogle skilte eller ej. Jeg anvender dog også en anden metode til at regulere min fart end Claus og hans 4.999 vanvidsræsende åndsfæller.

Jeg kører nemlig efter forholdene. Hvis der er vejarbejde på en strækning, og andre sætter farten ned, så gør jeg også. Eller hvis små børn leger på en lille stille villavej, så kører jeg ikke 50 km/t, men lige knap 20 km/t. Også selvom der ikke er skiltet. Det er faktisk loven.

Men denne selvstændige tanke er ikke kompatibel med mange bilister. Der skal ligesom være et autoritært trafikskilt inde over og fortælle, hvor hurtigt de må køre. Ellers sætter de åbenbart ikke farten ned.

Er det også sådan med andre ting? Gad vide, om Claus også har et skilt hjemme i køkkenet, der lyser op tre gange dagligt med ordet 'spis', så han ikke dør af sult. Eller dør han af forstoppelse, hvis ikke der ringer en klokke ude på toilettet?

Jeg lærer aldrig at forstå, hvorfor lige præcis bilister ikke forstår, at når de bryder loven, så skal de betale en bøde. I stedet fungerer en bøde som en slags påskud til at spille offer på fire hjul.

Kære bilist, du skal betale din bøde! Ikke anke den til menneskerettighedsdomstolen! Og du skal heller ikke vise fuckfingre til skolepatruljen. Du skal bare opføre dig ordentligt.

Vor herre bevares.