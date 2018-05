Da jeg var barn, legede jeg primært med dukker. Jeg var en rigtig piget pige. Jeg var dog aldrig ’prinsesse’, men det tror jeg i virkeligheden handler mere om, at jeg er barn af 70’erne. Dengang fyldte prinsesser ikke ret meget. Man legede far, mor og børn og skabte en imaginær familie, hvor mor gik på arbejde. Dukkerne blev klædt i smart disco-tøj, og personligt kunne jeg ikke fordrage Barbie-dukken, fordi hun var ALT for lyserød og damet. Jeg foretrak de lidt mere naturlige Daisy-dukker og gik meget op i, at møblerne til mine dukkehuse skulle være af god kvalitet. Jeg har for øvrigt både dukker og dukkehuse endnu.

Min mor syede det meste af mit tøj. Andet købte vi i Daells Varehus, og nok var jeg ikke meget for lyserød, men jeg havde bestemt intet imod fine kjoler med et lille skørt inde under. Faktisk har jeg også stadig et par stykker af dem fra min barndom liggende på loftet.

Hvornår tingene ændrede sig, skal jeg ikke kunne sige, men noget mandighed sneg sig ind i årenes løb. Jeg har virkelig forsøgt at efterrationalisere. For ikke ret mange år siden spurgte mine veninder mig: Er du sikker på, du ikke er mand? Og jeg forstår dem godt. Jeg har hele tiden været hende med styr på forsikringer, værdipapirer og pensioner. Jeg er hende, der i 30 års fødselsdagsgave ønskede mig (og fik) rystepudser og stiksav. Nips har jeg ikke mange af, og jeg går oftest i bukser. Ja, jeg ejer endda en smoking. Jeg har ikke voldsomt mange par sko, men dem, jeg har, er for den stor dels vedkommende praktiske. I det hele taget er jeg glad for funktionalisme. Ikke så meget dillerdaller.

I haven udlever jeg til gengæld alle mine romantiske pigedrømme. Og det er måske det eneste sted, hvor jeg giver den fuld gas på lyserød, lilla og gul. Jeg har sagt om mig selv: »Jeg er sådan en praktisk en«. Og nu pludselig kan jeg høre det: Det lyder dødssygt. Og hvad værre er: Det er løgn! Det er en rolle, jeg har påtaget mig, fordi det var…nåh ja…praktisk. Det var en god idé, hvis jeg kunne finde ud af alle de der praktiske ting, for så var der styr på familien og boligen og bilen. Alt det vigtige. Men jeg glemte bare lige at inkludere mig selv.

Måske kender du det som kvinde: At du har glemt din egenomsorg. Det måske vigtigste hensyn blev gemt væk, fordi der var så meget andre vigtige hensyn at tage. Jeg opdagede det ikke engang selv. Det var min krop, der reagerede. Som om min fysik råbte op til hjernen, at nu kunne det være nok! Jeg opdagede det en dag, jeg var sammen med en af mine veninder.

Hun var nyskilt og var siden begyndt at date en fyr, som måske var ’lidt for meget’. »Han bærer mig rundt som en prinsesse,« sagde hun og lo overbærende. Lige dér mærkede jeg, at præcis dét kunne jeg også godt tænke mig. Jeg ville dybest set gerne bæres rundt som en prinsesse. Jeg skal hilse at sige, at det ikke er fordi, jeg ikke er blevet tilbudt det, men ærligt sagt: Jeg har været totalt afvisende over for sådan et set-up. Jeg skal sgu ikke bæres rundt. Jeg kan gå selv! Og jeg kan også betale for mig selv, tak! Og for øvrigt er jeg bedst til at gøre rent – selv!

Efter min veninde sagde sådan, er min krop og min hjerne begyndt at arbejde mere sammen. Jeg har indkøbt en frygtelig masse lyserødt tøj – bare til en begyndelse. Jeg har også indkøbt nogle få pyntegenstande og bragt nogle sarte farver ind i det ellers meget stringente, maskuline hjem. Jeg er begyndt at gå med neglelak, og jeg bruger mere tid på at sætte hår, og så har jeg meldt ud, at jeg simpelthen er nødt til at skrue op for min flirtende adfærd, for ellers tørrer min sensualitet ud.

Og det er på høje tid (jeg er 46). Jeg er nemlig kommet i besiddelse af en højst anbefalelsesværdig bog af psykoterapeut Karen Aaes, der hedder ’Brudeslør og urkræfter’. Bogen handler om parforhold og tager udgangspunkt i vores opfattelse af ægteskabet præget af medier, film, reklamer og bøger sammenholdt med de biologiske kræfter, der styrer os. Bogen er vildt morsom, frygtelig rammende og vanvittig begavet. Så er du nysgerrig på, hvilket ansvar, du selv bærer i dit parforhold, så er bogen her et godt sted at begynde.

Det, jeg fandt særligt interessant ved bogen, var kapitlet om overgangsalderen, som vi damer har for vane at give skylden for snart sagt al vores mærkelige adfærd. Karen Aaes dykker ned i det biologiske faktum, at vi holder op med at producere østrogen, når vi kommer i overgangsalderen. Vi bliver nemlig på mange måder mænd. Jeg er endnu ikke selv kommet i overgangsalderen, men hvis min tidligere så mandhaftige tilgang til livet snart skulle til at kombineres med manglende produktion af østrogen, så tør jeg da slet ikke tænke på, hvordan det ville gå.

Karen Aaes skriver blandt andet om, hvordan kvinder begynder at ligne deres mænd efter overgangsalderen. Samme korte frisure. Samme brille. Ikke så meget tøj, der fremmer taljen. Samme farve tøj. Måske ingen makeup og sjældent læbestift og neglelak. Jo, men…prøv engang at lægge mærke til det. Efter jeg læste de sider, kan jeg næsten ikke få øje på andet end ældre ægtepar, der ligner hinanden.

Så i dag vil jeg slå et slag for de feminine sider. Hvis du har glemt dem (og det behøver ikke at have noget med overgangsalder at gøre), så er det bare frem med godterne. De skal helt ud i udstillingsvinduet: Neglelakken, mascaraen, bh’en med blonderne, de flashy øreringe og bæltet med det brede spænde. Drop de gamle idéer om, at ældre kvinder ikke må have langt hår eller korte skørter. Hvis man nu løber rundt med et par flotte stænger, skal de da vises frem.

Jeg synes faktisk også godt, at man som mand må bede om, at fruen skruer lidt op for det feminine. Skulle hun være afvisende overfor idéen, så begynd med at købe den førnævnte bog. Nok lever vi i moderne tider med ligestilling og alt det der, men jeg tror trods alt, det er de færreste kvinder, der har lyst til at ligne mænd.

Annettes uge på Instagram: