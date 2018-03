Så er det påske. En af de hyggeligste traditioner, hvis du spørger mig. Med gækkebreve, chokoladeæg og farvede fjer på grene. Vi har ofte fejret påsken i Rom, og jeg husker specielt en påske, hvor vi sad på en tagterrasse ikke langt fra Piazza del Popolo og kunne høre lyden af drengekoret i Peterskirken.

Men vi er også mange gange hoppet med på legen med påskeharen, der har lagt æg udenfor med små gaver i. Drengene farer af sted ud i haven for at lede efter de farverige papæg. Det er simpelthen så fint og behøver ikke være noget dyrt.

Og så – om eftermiddagen – påskefrokost! Altid sild og godt med snaps, indtaget sammen med gode venner. Som regel har vejret været godt og mere mildt end i år, hvilket også giver den der følelse af forår, som efter min mening er den dejligste følelse, der findes.

Men påsken er også alvor. Det bliver vi mindet om langfredag, hvor man flager på halv for at mindes Jesus. Og måske er du ikke religiøst anlagt, men historien er dog alligevel fascinerende og frygtindgydende, og jeg synes, det er værd at huske på, at uanset hvilken betydning, man tillægger Jesu liv og død, så er det den del af verdenshistorien, der allermest har præget den måde, vi lever på i Vesten.

Om man er kristen eller muslim eller for den sags skyld buddhist, så har Jesus en signifikant placering, og det er interessant at sætte ham ind i det historiske perspektiv, som trods alt ikke efterlader plads til påstande om, at han aldrig har levet. Hvem han var, og hvad han var, er der stor uenighed om. Så stor, at det stadig skaber splid. Men at så mange mennesker valgte at hylde ham og følge hans – skal vi kalde dem – leveregler og endda bruge korset som symbol, ja det fortæller os noget om, at han nok var en ganske særlig mand.

Jeg er selv enormt nysgerrig på den historiske Jesus, og jeg forsøger en gang imellem at få ham sat ind i en moderne kontekst. Han var en rockstjerne. Folket var vilde med ham, og da han ankom til en af de helt store byer, Jerusalem, på en af de jødiske festdage, så stod de klar med klapsalver og festfyrværkeri (læs: palmeblade). De havde hørt om ham, og nu ville de se giraffen. Selvfølgelig må det have været en torn i øjet på dem, der ellers havde magten over folkemængderne – ypperstepræsterne. Han var jo den første verdensstjerne, og han sagde autoriteterne imod! Hvor provokerende må det ikke have været?

Hvad der helt præcis skete, kan vi jo ikke vide, men det lyder ikke usandsynligt, at der var nogle ypperstepræster, der gerne så ham skaffet af vejen. Jøderne havde ikke dødsstraf, men det havde romerne, som havde besat landet. Vi kender nogle af navnene på politikerne fra dengang, som også blev beskrevet af samtidens historikere: Pilatus, der var guvernør, og Herodes, der var en slags landshøvding. Lad os nu forestille os, at rygtet gik: Ham Jesus kalder sig selv for konge! Betød det så, at han satte sig selv højere end disse to politiske skikkelser? Og hvad skulle de stille op med deres magt, hvis folket havde mere tiltro til denne føromtalte rockstjerne?

Jeg tror egentlig ikke, verden var ret meget anderledes dengang. Bortset fra at man ikke havde tv, telefoner og internet. Her var en mand, der fik for meget magt. Dermed var han farlig og måtte væk. Ganske enkelt. De herrer, der fældede dommen langfredag, havde næppe forventet, at de skabte en martyr, der stadig 2.000 år senere ville have magt. Om man tror på det guddommelige eller ej, så er det kraftsparkeme en vild historie (undskyld mit franske).

Genopstod han så påskedag? Det er jo det spørgsmål, der deler vandene. Er du kristen, må du tro på genopstandelse. Det er det, der sætter mig i et dilemma. For mig er døden meget konkret, og jeg forholder mig til den. Jeg er hende der har livsforsikring, tinglyst testamente og en kuvert med ”min sidste vilje”, der bliver stillet frem på bordet, hver gang jeg rejser, fordi jeg mener, det vil lette processen for de efterladte. Men giver det plads til en tro på et liv efter døden?

Jeg har set mine bedsteforældre, efter atdøden indtraf. Det har hver gang været mærkeligt. De har været gjort fint i stand, og alt har egentlig været nydeligt. Men det er så besynderligt med den der kolde, stive krop, der for få timer siden var varm og levende. Man kan stadig høre deres stemmer for sit indre, og samtidig ved man godt, de er væk. De har ligesom forladt rummet.

For kort tid siden døde den sidste af min mormors søskende, Erik. Hans søn John – min mors fætter – var i udlandet, men skyndte sig hjem for at tage afsked. Da var Erik kørt fra Køge Sygehus til kapellet i Roskilde. Fætter John spurgte den tilstedeværende bedemand, om han kunne få åbnet kisten. Det var et chok. Der lå hans far med vidt åben mund og åbne øje, hovedet på sned uden hovedpude og bare med tøjet kastet over sig. »Far?« kaldte John, der havde en fornemmelse af, at der var sket en fejl. »Far?« sagde han en gang til lidt højere. Men Erik var død.

John var helt ude af den og tog flere billeder, som jeg selv har set. Helt ærligt: Ingen pude, hovedet helt forvredet, åben mund og vidt åbne øjne!? Det er da ikke i orden. Jeg ved godt, der er travlt rundt omkring, men som en god ven engang sagde til mig: Vi må aldrig have for travlt til at tage os af vores døde. Både min mor og jeg har været kede af den behandling, Erik fik. Det kan godt være, man ikke mærker, at man ligger dér uden hovedpude og med tøj, der bare er hældt ned over en, men jeg synes sgu, det er uværdigt.

Det blev ikke bedre af, at der inde ved ovnen stod ca. 15 kister hulter til bulter og tre, som var klar til at blive brændt. Det efterlod ærligt talt et indtryk af, at man genbruger kisterne. Det kan være forkert, og det kan have været en uheldig dag, og derfor skal jeg passe på med at insinuere noget, men jeg kan sige, at disse billeder ikke vidner om noget, jeg nogensinde i min vildeste fantasi havde forestillet mig, når jeg forestillede mig et krematorium.

Når jeg nedfarer til dødsriget, bliver det ved jordfæstelse. Og så vil jeg altså godt klædes ordentligt på.

