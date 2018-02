Hurra, loftet slår sprækker!

Det er sjældent, at man glædes over dårligt bygningsværk og knirkende lofter, der langsomt slår sprækker. Men uddannelsesloftet er en fejlkonstruktion, der aldrig skulle være indført fra starten, og som bør skrottes hurtigst muligt.

Uddannelsesloftet fastlåser unge mennesker fremfor at ruste dem så godt som muligt til et arbejdsmarked i konstant forandring. Kravene til os studerende ændrer sig hele tiden – men vi belønnes ikke for at være omskiftelige og fleksible.

Tværtimod betyder uddannelsesloftet, at studerende standses og bremses, skulle de få lyst til at tænke ud af boksen, kombinere forskellige uddannelser på tværs og blive klogere på mere end ét fagligt område. Uddannelsesloftet blev gennemført som led i at spare penge fremfor at investere i uddannelse. Loftet har siden rejsegildet været uholdbart – både studerende, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet har udtrykt stor undren.



Derfor jubler jeg i weekenden over, at borgerforslaget om at afskaffe uddannelsesloftet har nået 50.000 underskrifter. Det betyder, at de politiske håndværkere på Christiansborg skal behandle spørgsmålet om uddannelsesloftet i Folketingssalen endnu en gang. Her har de muligheden for at blive klogere og rive uddannelsesloftet ned. Eller de kan fortsætte som hidtil og lade byggesjusk, stædighed og besparelsesmani blokere for unge menneskers fremtidsdrømme.

Jeg håber, at de vælger at lytte – og hvis der mangler kræfter til nedrivning og renovering, så er jeg klar til at trække i arbejdstøjet. Jeg er ikke nær så dygtig med værktøjet, som så mange andre, men jeg er klar til at lytte til fagfolk og lade dem vise vejen der, hvor jeg mangler specialviden.

Jeg håber, Folketinget vil gøre det samme med initiativtagerne bag borgerforsalget; studenterorganisationerne og elevbevægelserne.