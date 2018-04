Danmarks unge har ingen statsminister.

De færreste taler om det.

Men Løkke udfører år for år en massakre på vores uddannelser. På mit studie bliver der fyret lærere i massevis.

De penge, der tidligere gik til uddannelser, fyrer Løkke nu af på bilejere, boligejere og ældre. Og Løkke fyrer penge af på billigere mandler. Lamborghinier. Billigere brobizz. Missiler i forsvaret. Ghetto-nedrivninger. Og værnepligtige drenge, der hopper i takt.

Katastrofen er, at Løkkes besparelser rammer de unge, der ligger i bunden af brønden. De unge, der er frafaldstruet. Man frarøver dé unge deres fremtid.

Og de tre ministre, der har med unge at gøre, gavner ingen. Søren Pind fyrer forskere i tusindvis og råber »Danmark skal have flere nobelpriser«. Merete Riisager vil have 'ro om folkeskolen' og laver intet. Børneminister Mai Mercado ignorerer totalt, at én pædagog står med flere børn, end han kan tælle på fingrene.

Desværre har regeringen i stedet et perverteret fokus på, hvad HK'eren, LO’eren og direktøren får i kroner og ører fra regeringen. Som om danskerne var fløjtende ligeglad med ungdommen og kun tjekkede bankkontoen, når Løkke laver økonomiske forlig?

Desværre er VLAK blevet klientpartier for bilejere, boligejere og ældre. Om de vil det eller ej. Og unge betaler.

Imens siger finansministeriet til regeringen, at uddannelse er en elendig forretning. Finansministeriet regner på en måde, så det svarer til at hælde penge i et sort hul, når man investerer i ungdommen, i praktikpladser og studievejledere. Giver vi skattelettelser, som ingen ser, kan finansministeriet regne ud, at man får 2.000 i arbejde om et år. Den økonomiske logik er jo småpervers.

For hvem tror i ramme alvor, at vi bliver rigere om 20 år, når vi sparer på uddannelserne? Hvem tror, at vi unge bliver klogere og mere kreative af, at regeringen korter vejledningstiden ned, fyrer vores lærere og studievejledere? Kun Irland har i de seneste mange år sparet mere pr. studerende end Danmark, viser tal fra organisationen OECD.

Jeg vædder gerne min studiebolig på, at besparelserne på uddannelse faktisk gør Danmark fattigere. Ikke rigere. De Økonomiske Vismænd, som Løkke flytter ud af København, råber jo: »Investér i uddannelse. Det betaler sig.«

Danmark skriger på en centrum-venstre-regering, der kaster penge i dét, der blomstrer og giver næring til Danmark. Pædagoger! To-lærer-ordninger! Renovering af lumre lokaler i folkeskolen! Praktikpladser til unge! En hær af undervisere! Boliger til hjemløse studerende! Forskere! Og uddannelserne! For uddannelserne giver dig muligheden for at skabe din egen vej i fremtiden.

Desværre er Danmark låst i fortiden. Vi står med en retningsløs regering. Det er en regering, som tror, at Danmarks gyldne fremtid ligger i kombinationen af ghetto-bashing, mandler og brobizz.

Så længe Løkke ignorerer os unge, står Danmark i stampe. Vi unge er kun spareobjekter for en regering uden moralsk kompas og visioner. Det er en katastrofe for Danmarks fremtid.