Det er ved at være noget tid siden, at vi kom ind i det nye år, og mange mennesker startede ud med at gå på slankekur for at tabe sig. Nogen opgav det hurtigt, mens andre stadigvæk holder ved.

Danmarks Radio har dog aldrig været på en tiltrængt slankekur. Nu er tiden derfor inde til, at slankekuren for alvor kan begynde. Regeringens vægttabsplan, der betyder 20 procents besparelser på DR over de næste fem år, er derfor særdeles kærkommen.

Det er dybt forældet at have en så stor statsfinansieret tv- og radiostation, som vi har med DR i dag i vores moderne og oplyste demokrati. Det mener jeg ikke, fordi jeg synes, at DR flyder over med røde lejesvende.

De er tværtimod langsomt begyndt at grave deres egen grav på flere andre områder.

'Den store bagedyst', 'Gift ved første blik', 'X Factor', 'Fuckbois' osv. er ikke public service. De er underholdningsprogrammer, der hører hjemme på kommercielle kanaler. DR har svigtet i alt for mange år ved at forfalde til reality-tv og dyrt indkøbte udenlandske programmer. Hvis DR skal overleve på den lange bane, så er det på tide, at de tager deres opgave alvorligt.

De er ikke tvunget til at fokusere på seertal, men som noget helt unikt har de muligheden for at kunne lave særlige programmer, som kan oplyse og være med til at danne det danske folk. Deres vigtigste opgave er at formidle vores kulturarv og de nyheder, der gør danskerne klogere på den aktuelle situation.

DR må stoppe med at vise reality-tv, drop de amerikanske og britiske tv-serier for i stedet for at lave flere folkeoplysende programmer og nyhedsudsendelser samt en tæt dækning af vores kongehus. Det bør være DRs primære opgave.

Samtidig kan de have svært ved at lave en neutral dækning. Det har tidligere ansatte også selv indrømmet. Den dyreste danske tv-serie nogensinde '1864' var ifølge den tidligere dramachef Ingolf Gabold et politisk angreb mod Dansk Folkeparti, ligesom andre programmer har været politiske projekter. Det skal DR holde sig for gode til.

Det er i orden, at medier er farvede og dækker nyheder fra en bestemt vinkel, men selvfølgelig kun de privatejede medier. DR er statsejet og bør derfor dække alle nyheder og programmer objektivt. En opgave, som de ikke har været voksen igennem alt for mange år, og når de stadigvæk ikke har formået at rette op, så må slankekuren starte.

Derudover er det et grundlæggende demokratisk problem, at så stor en andel af danske journalister arbejder for et statsejet medie. Det er journalisternes vigtigste opgave at være demokratiets vagthund. Journalister skal være kritiske over for staten. Det bliver unægtelig noget sværere, når så mange er ansat af netop staten.

Derfor er det heller ikke nok med bare at reformere DR, men der er behov for at se på hele mediestøtten. DR kvæler nemlig det private marked, når de løser opgaver, som det private marked bør klare. I forvejen er det ekstremt svært for de private medier i et marked, hvor avissalget og indtjeningen på onlinereklamer er faldende. Det er derfor på tide at tage et opgør med DR og få det slanket - både for at tilgodese de private virksomheder, men også til gavn for hele vores demokrati.