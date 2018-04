I Danmark vægter vi vores traditioner højt og vil gøre meget for at passe på dem. Alligevel er mange danskere ikke blege for at sætte en stopper for jødernes ret til at udleve en af deres allervigtigste religiøse skikke, nemlig drengeomskæring.

Et forbud mod drengeomskæring vil få katastrofale konsekvenser. Det vil betyde, at man de facto siger til alle jøderne, at vi ikke ønsker at have dem i Danmark. Enten må de flytte for at kunne få lov til at udøve den del af deres religion, som ikke generer os andre, ellers må de opgive deres tro.

Burde vi droppe et forbud mod drengeomskæring af hensyn til jøderne?

Danmark er et kristent land, og det skal vi også være fremover. Derfor har vi heller ikke religionslighed, men det betyder ikke, at folk skal opgive deres religion. Det påvirker ikke alle os andre i vores hverdag, at jøderne har valgt at omskære deres nyfødte drenge. Hvis det virkelig var så forfærdeligt, som nogen prøver at fremstille det som, så ville de jødiske fædre, som også er omskåret ikke få deres egne børn omskåret. Derfor bør vi lade dem fortsætte deres tradition.

Mange opfatter det som en underlig tradition, og det er det måske også, men sådan er det nu engang med traditioner. Traditioner er dog ekstremt vigtige, for det er dem, som fortæller os noget om vores historie og det udgangspunkt, vi har, når vi kommer til verden. Det er en misforstået form for individualisering, når flere mennesker gør alt for at bryde med stærke traditioner.

Vi må ikke glemme at forsvare vores vigtige fællesskaber, for de er nødvendige, så man ikke blot overlader alle helt til sig selv. For uden fællesskaber reduceres man til et individ uden nogle holdepunkter, som er med til at danne én som menneske og skabe vores identitet.

Vælger man at forbyde drengeomskæring, så tror man heller ikke længere på, at det er forældrene som ved, hvad der er bedst for deres eget barn. Noget der samtidig vil bryde med en stærk tradition i den pågældende familie igennem mange generationer. Det må vi ikke ødelægge, men vi skal respektere en tradition som går flere hundrede år tilbage og har stor betydning for det jødiske trossamfund.

Tidligere har man forbudt omskæring af piger, og det forbud ligger der fornuft bag, da der er klare sundhedsfaglige beviser på, at det er skadeligt. Det er det dog ikke med drenge, hvor det snarere er et kosmetisk indgreb, og skal vi så også forbyde operation mod hareskår, som ligeledes er et kosmetisk indgreb?

Det skal vi selvfølgelig heller ikke, og igen her må vi have tillid til, at forældrene ved, hvad der er bedst for deres eget barn. Det behøver staten ikke gøre sig til smagsdommer over, når det er et ufarligt indgreb.

Forbyder man drengeomskæring, så vil det fjerne udbuddet, men efterspørgslen vil stadigvæk være der. Det er det samme, som hvis man vælger at afskaffe den frie abort. Det vil skabe et sort marked, og det vil ske under farligere forhold i modsætning til i dag, hvor det foretages af folk med sundhedsfaglig ekspertise i det.

Alternativt vil folk tage til udlandet og få det gjort, men skal vi så straffe dem, der vælger at tage en kort tur til udlandet for at udøve deres religion? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke, og derfor er et forbud mod drengeomskæring håbløst, for man vil langt fra opnå den ønskede virkning.

Vi bør i stedet for stå vagt om jødernes mulighed for at udøve deres religion i Danmark. Det vil være en stor skamplet på Danmark, hvis vi som det første land i verden siger så klart og tydeligt, at vi ikke ønsker jøder i vores land.

Så kære politikere på Christiansborg. Vis nu, at I gerne vil have jøderne i Danmark i fremtiden og drop det håbløse forbud mod drengeomskæring.