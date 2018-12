Der er gået mode i gråt julepynt, men heldigvis ikke hos Mariah Carey, der gav julekoncert i Royal Arena tirsdag aften

Kan du huske glæden, du følte ved Disneys juleshow og Rip Rap og Rups gigantiske juletræ fyldt med funklende kulørte glaskugler? Husker du, hvordan du pressede næsen flad mod legetøjsbutikken rude, for at drømme dig ind i det mekaniske nisselandskabs fasinerende verden?

Hvordan ville det have været, hvis det havde været lavet i musegråt genbrugspapir og holdt i en farveskala, der kunne matche din mors khaki-brune boligindretning? Det skal jeg sige dig, det havde været nederen.

Derfor er det også med stor utilfredshed, at jeg har fulgt udviklingen i dansk julepynt. For den er blevet grå, så den kan matche boligstylisternes neutrale farvepalette. Grå jul - hvad fanden sker der?

I min verden er julen grøn som i gran, rød som i gigantiske velour sløjfer og guld som i papiret fra champagnepropperne, der hører sig til ved enhver lejlighed i december måned.

New Year's decoration is pictured on Tsum department store in Moscow, Russia November 30, 2018.

Jul handler ikke om god smag. Den handler om lys i en mørk tid. Om glæde og optimisme og julelys i børnenes øjne. Siden hvornår er nogen kommet i godt humør af et gråt kalenderlys?

Jeg elsker jul, jeg elsker rødt, jeg elsker de mekaniske juleudsmykninger i butikkernes vinduer, jeg elsker julesangene, og heldigvis er jeg ikke helt alene. Fru Remmen, der ejer Hotel d'Angleterre, er på mit hold, og hvert år bruger hun et beløb i millionstørrelsen på at fortrylle Kongens Nytorv.

Det samme gør Illums Bolighus. Hver aften, når jeg trisser hjem fra kontoret her i Pilestæde, krydser jeg lige deres juleudstilling. Og her kan jeg stadig den dag få lyst til at presse næsen flad mod vinduet og drømme mig ind i en verden fyldt med store guldpakker. Når så gademusikantens harmonika klimter julens toner i baggrunden, så svæver jeg på en sky af lykke.

Det gjorde jeg også i går aftes, da Mariah Carey foldede sit super kitschede og vidunderlige diva-juleshow ud i Royal Arena.

Singer Mariah Carey performs at the lighting ceremony for the 82nd Rockefeller Center Christmas tree at Rockefeller Center in midtown Manhattan in New York City, December 3, 2014.

Her var der 'bling bling' for fulde gardiner - et kæmpestort, grønt og overpyntet juletræ, rensdyr, julemænd, gigantiske pakker og en diva iført kostumer, der må have gjort alle transvestitter grønne af misundelse. Hvid pels, funklende rød velourkjole og guldmikrofon - ikke en eneste tør, grå grankogle i sigte. Now that's what I call X-mas!