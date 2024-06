En mulig fejl på skærmen, som gør, at speedometeret måske ikke kan vises, får nu stor betydning for Volvo.

For den svenske bilgigant må tilbage hele 72.000 eksemplarer af deres nye elbil EX30.

Det skriver mediet Carup ifølge Aftonbladet.

Ifølge Magnus Holst, Volvos PR-chef, er 5.000 af de berørte biler i Sverige.

For at rette fejlen, som kan betyde at bilens hastighed og andre oplysninger ikke vises for føreren, skal der en softwareopdatering til.

Leveringerne af Volvo EX30 begyndte i januar i år, og indtil videre er 35.000 biler kommet på vejene.

